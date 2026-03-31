Từ 1/4: Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

HHTO - Từ ngày 1/4/2026, người dân chính thức có thêm một kênh thuận tiện để tham gia giám sát trật tự an toàn giao thông khi có thể gửi phản ánh, cung cấp bằng chứng vi phạm trực tiếp qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng VNeID để gửi hình ảnh, video hoặc các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm giao thông. Những dữ liệu này, nếu đảm bảo tính xác thực, sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và có thể sử dụng làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Việc tích hợp tính năng phản ánh ngay trên nền tảng định danh điện tử quốc gia giúp rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc thông qua các kênh trung gian. Đây được xem là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông.

Không chỉ lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều đơn vị khác cũng được giao thẩm quyền tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm công an các cấp và chính quyền địa phương. Việc mở rộng đầu mối tiếp nhận được kỳ vọng sẽ giúp thông tin được xử lý nhanh chóng, kịp thời hơn.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người cung cấp thông tin. Theo đó, người dân phải đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung phản ánh; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng có thể yêu cầu bổ sung thông tin để phục vụ quá trình xác minh.

Việc triển khai kênh phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID sẽ góp phần hình thành cơ chế “giám sát xã hội”, trong đó mỗi người dân trở thành một “cảm biến” hỗ trợ lực lượng chức năng. Điều này không chỉ giúp phát hiện vi phạm kịp thời mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng.

Dù vậy, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có cơ chế kiểm duyệt, xác minh chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lợi dụng phản ánh sai sự thật hoặc cắt ghép hình ảnh gây ảnh hưởng đến người khác.