Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Từ 1/4: Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Sơn Trần

HHTO - Từ ngày 1/4/2026, người dân chính thức có thêm một kênh thuận tiện để tham gia giám sát trật tự an toàn giao thông khi có thể gửi phản ánh, cung cấp bằng chứng vi phạm trực tiếp qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng VNeID để gửi hình ảnh, video hoặc các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm giao thông. Những dữ liệu này, nếu đảm bảo tính xác thực, sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và có thể sử dụng làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Việc tích hợp tính năng phản ánh ngay trên nền tảng định danh điện tử quốc gia giúp rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc thông qua các kênh trung gian. Đây được xem là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông.

Không chỉ lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều đơn vị khác cũng được giao thẩm quyền tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm công an các cấp và chính quyền địa phương. Việc mở rộng đầu mối tiếp nhận được kỳ vọng sẽ giúp thông tin được xử lý nhanh chóng, kịp thời hơn.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người cung cấp thông tin. Theo đó, người dân phải đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung phản ánh; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng có thể yêu cầu bổ sung thông tin để phục vụ quá trình xác minh.

Việc triển khai kênh phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID sẽ góp phần hình thành cơ chế “giám sát xã hội”, trong đó mỗi người dân trở thành một “cảm biến” hỗ trợ lực lượng chức năng. Điều này không chỉ giúp phát hiện vi phạm kịp thời mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng.

Dù vậy, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có cơ chế kiểm duyệt, xác minh chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lợi dụng phản ánh sai sự thật hoặc cắt ghép hình ảnh gây ảnh hưởng đến người khác.

Sơn Trần
Theo Thư viện Pháp luật
#vi phạm giao thông #VNeID #ứng dụng #giám sát #bằng chứng #Nghị định 61

Xem thêm

Cùng chuyên mục