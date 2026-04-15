Sau 15/4 SIM chưa xác thực bị khóa: Người dùng cần làm gì để không mất số điện thoại?

HHTO - Từ sau ngày 15/4, nhiều thuê bao di động trên cả nước sẽ bị khóa do chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học theo quy định mới. Nếu không xử lý kịp thời, người dùng có thể đối mặt nguy cơ bị thu hồi số, ảnh hưởng đến liên lạc và các dịch vụ quan trọng.

Hàng loạt thuê bao có nguy cơ bị khóa vì chưa chuẩn hóa thông tin

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao có thông tin đăng ký không đầy đủ, sai lệch hoặc chưa được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ. Đồng thời, việc xác thực sinh trắc học (ảnh khuôn mặt) trở thành yêu cầu bắt buộc.

Sau ngày 15/4, các nhà mạng đã đồng loạt khóa một chiều, thậm chí hai chiều đối với những thuê bao chưa hoàn tất các bước này. Điều này khiến không ít người dùng rơi vào tình trạng gián đoạn liên lạc, đặc biệt với các số điện thoại phục vụ công việc hoặc giao dịch tài chính.

Mở khóa SIM thế nào cho nhanh và đúng quy định?

Trong trường hợp SIM đã bị khóa, người dùng nên ưu tiên đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Khi đi cần mang theo thẻ Căn cước/ Căn cước công dân gắn chip để được hỗ trợ cập nhật lại thông tin, chụp ảnh xác thực khuôn mặt và kích hoạt lại SIM. Đây là cách nhanh nhất, thường chỉ mất ít phút nếu dữ liệu hợp lệ.

Với những thuê bao chưa bị khóa 2 chiều, người dùng có thể thử chuẩn hóa thông tin qua ứng dụng chính thức như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone. Tuy nhiên, nếu SIM đã bị khóa hai chiều trong thời gian dài, việc xử lý online thường không còn hiệu quả.

Chậm trễ có thể mất số, kéo theo nhiều bất tiện

Một trong những rủi ro lớn nhất là SIM bị thu hồi sau thời gian bị khóa kéo dài (thường từ 30-60 ngày). Khi đó, số điện thoại có thể được đưa về kho và cấp lại cho người khác, khiến người dùng mất hoàn toàn quyền sử dụng.

Người dùng có thể xác thực SIM chính chủ qua VNeID.

Việc mất số không chỉ gây gián đoạn liên lạc mà còn ảnh hưởng đến các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay dịch vụ trực tuyến đã liên kết trước đó. Ngoài ra, với các SIM không chính chủ, người dùng sẽ gặp khó khăn khi làm thủ tục mở khóa và cần thực hiện chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Trong bối cảnh siết chặt quản lý thuê bao nhằm hạn chế SIM rác và lừa đảo, người dùng được khuyến nghị chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin sớm. Nếu SIM đã bị khóa sau 15/4, giải pháp nhanh và an toàn nhất vẫn là đến trực tiếp điểm giao dịch nhà mạng để được hỗ trợ kịp thời, tránh những rủi ro không đáng có.