Cách kiểm tra SIM đã chuẩn hóa hay chưa: Ai cũng nên biết để tránh bị khóa sau 15/4

Sơn Trần

HHTO - Trong bối cảnh các nhà mạng đồng loạt rà soát và khóa thuê bao không đủ điều kiện sau ngày 15/4, việc kiểm tra SIM đã chuẩn hóa hay chưa trở thành thao tác cần thiết với mọi người dùng. Thực tế, chỉ với thao tác đơn giản, người dùng có thể tự xác định tình trạng thuê bao của mình ngay trên điện thoại.

Kiểm tra bằng một thao tác đơn giản, không cần Internet

Cách nhanh nhất để biết SIM đã chuẩn hóa hay chưa là sử dụng cú pháp USSD. Người dùng chỉ cần nhắn tin với cú pháp TTTB gửi 1414.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ trả về thông tin thuê bao như họ tên, số giấy tờ đăng ký. Đây là dữ liệu đã được lưu trên hệ thống của nhà mạng.

Nếu thông tin hiển thị trùng khớp với căn cước công dân hiện tại, có thể yên tâm SIM đã được chuẩn hóa. Ngược lại, nếu phát hiện sai lệch, thiếu thông tin hoặc hiển thị không rõ ràng, người dùng cần sớm cập nhật để tránh bị khóa.

Kiểm tra trực quan qua ứng dụng nhà mạng

Bên cạnh cách truyền thống, người dùng smartphone có thể kiểm tra chi tiết hơn thông qua các ứng dụng chính thức của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone.

Sau khi đăng nhập bằng số điện thoại, người dùng truy cập mục thông tin thuê bao để xem trạng thái đăng ký. Một số ứng dụng còn hiển thị cảnh báo nếu thuê bao chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học hoặc cần bổ sung dữ liệu.

Ưu điểm của cách này là giao diện trực quan, cho phép người dùng cập nhật thông tin ngay trên điện thoại mà không cần đến điểm giao dịch, trong trường hợp SIM vẫn hoạt động bình thường.

Đừng chờ đến khi bị khóa mới xử lý

Theo quy định mới, các thuê bao không chuẩn hóa thông tin hoặc chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị khóa một chiều, sau đó có thể bị khóa hai chiều nếu không khắc phục kịp thời. Nếu tình trạng kéo dài, số điện thoại còn có nguy cơ bị thu hồi.

Điều đáng nói là nhiều người chỉ phát hiện SIM có vấn đề khi không nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc mã OTP cho các dịch vụ quan trọng như ngân hàng, ví điện tử. Khi đó, việc xử lý sẽ mất thời gian hơn, thậm chí phát sinh rủi ro nếu số bị thu hồi.

Vì vậy, người dùng nên chủ động kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao càng sớm càng tốt. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tránh được hàng loạt phiền toái không đáng có trong giai đoạn siết chặt quản lý SIM hiện nay.

