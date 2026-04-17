Hướng dẫn khắc phục lỗi không nộp được tờ khai trên ứng dụng eTax Mobile

Sơn Trần

HHTO - Không nộp được tờ khai trên eTax Mobile là lỗi mà nhiều người nộp thuế gặp phải, đặc biệt trong quá trình thực hiện khai bổ sung hồ sơ thuế. Dưới đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi này, đồng thời cung cấp các bước nộp tờ khai bổ sung thuế TNCN thông qua Dịch vụ công một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhiều người nộp thuế khi thực hiện nộp tờ khai bổ sung hay nộp phụ lục thông báo số tài khoản hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile thì bị báo lỗi không lấy được hạn nộp hồ sơ.

Lỗi không lấy được hạn nộp hồ sơ thường xảy ra vào các thời điểm cao điểm, khi lượng người dùng truy cập ứng dụng để khai bổ sung tăng đột biến, dẫn đến hệ thống xử lý chậm, dễ bị treo hoặc phát sinh lỗi trong quá trình thao tác.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Để khắc phục lỗi không hiển thị hạn nộp hồ sơ, người nộp thuế có thể áp dụng các cách sau:

Cách 1: Tạm dừng và thử lại sau

Khi hệ thống quá tải, nên chờ vài phút rồi thao tác lại, hạn chế thực hiện liên tục vì có thể làm lỗi nghiêm trọng hơn.

Cách 2: Đăng xuất và đăng nhập lại

Việc thoát khỏi ứng dụng và đăng nhập lại sẽ giúp làm mới phiên làm việc, từ đó cải thiện tình trạng lỗi khi tiếp tục nộp tờ khai.

Cách 3: Thực hiện vào thời điểm ít người dùng

Nên truy cập vào các khung giờ như sáng sớm hoặc khuya để tránh tình trạng nghẽn hệ thống, giúp thao tác ổn định hơn.

Lưu ý: Nếu đã thử các cách trên nhưng vẫn không khắc phục được, người nộp thuế nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ kiểm tra và hướng dẫn.

Sơn Trần
Theo Luật Việt Nam
#eTax Mobile #khắc phục lỗi #nộp tờ khai #thuế TNCN #hướng dẫn tờ khai thuế #khai thuế TNCN online #phần mềm khai thuế

