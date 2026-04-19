Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Vì sao liên tục xảy ra hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày ở miền Bắc?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều nơi ở miền Bắc như Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên liên tục có hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày trong vài ngày gần đây. Hiện tượng này có bình thường không, có thể giải thích thế nào và liệu có khả năng lặp lại không?

Trong vài ngày gần đây, tại một số địa phương miền Bắc như Thái Nguyên, Hà Nội, rồi hôm nay, 19/4, là Hưng Yên. nhiều người bất ngờ khi bầu trời đột ngột tối sầm giữa ban ngày, có nơi như lúc chập tối dù đang là buổi sáng hoặc gần trưa.

Trên mạng xã hội, một số người đồn đoán rằng đây là hiện tượng dị thường, báo hiệu sắp tới thời tiết xấu.

Mây đen cuộn dày trước cơn dông mạnh
Một vài hình ảnh bầu trời ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) tối sầm giữa ban ngày vào sáng nay, 19/4, đang được đăng nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: Hà Nội 24H.

Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu bất thường của thời tiết không?

Theo giải thích của NOAA (Cơ quản Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ) và ĐH Illinois thì hiện tượng như trên không bất thường.

Nguyên nhân chính của hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày là sự phát triển mạnh của mây dông (cumulonimbus) trong điều kiện không khí nóng và ẩm tích tụ. Khi mây dông phát triển nhanh, phần đáy mây trở nên rất dày và có thể hạ thấp, che khuất ánh sáng, khiến bầu trời tối đi rõ rệt dù vẫn là ban ngày.

Gió mạnh khiến mây di chuyển nhanh, nên ở nhiều nơi, người dân có thể thấy trời đang sáng bỗng chuyển tối và mưa lớn rất nhanh chóng, tất cả chỉ trong vòng vài chục phút.

Đây là một lần hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày xảy ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong ảnh là lúc 11h trưa, nhưng mây dông chắn ánh sáng khiến thành phố phải bật đèn đường. Ảnh: Jonathan Watts/ Guardian.

Việc hiện tượng này xuất hiện liên tiếp trong vài ngày ở nhiều địa phương tại miền Bắc cũng không bất thường, vì từ vài ngày trước đã có dự báo mưa dông ở miền Bắc do không khí lạnh yếu về, trong khi trước đó vừa có một đợt nóng, ẩm. Thực tế, ở thời điểm giao mùa này, tại miền Bắc thường xuất hiện các cơn dông mạnh, có thể kèm theo sấm sét, mưa lớn cục bộ, lốc, mưa đá.

Hiện tượng “trời tối sầm giữa ban ngày” này hoàn toàn có thể lặp lại trong những tuần tới, khi có điều kiện thời tiết phù hợp cho mây dông phát triển (hay gặp ở miền Bắc trong khoảng tháng 4 đến tháng 6).

Bầu trời Hà Nội tối sầm giữa ban ngày do mây dông dày đặc
Trời tối sầm vào buổi sáng ở Hà Nội vài hôm trước. Ảnh: TPO.

Dự báo ngày 23/4 lại có không khí lạnh yếu về miền Bắc nên hiện tượng mưa dông lại có thể xảy ra. Người dân nên lưu ý là nếu thấy trời chuyển tối và/ hoặc giảm nhiệt độ đột ngột thì nên tránh ra ngoài, nếu đang ở ngoài thì cần tìm chỗ trú ngay, không đứng dưới cây cao hoặc gần các công trình, kết cấu dễ bị gió làm đổ.

#trời tối sầm giữa ban ngày #thời tiết miền Bắc #mưa dông miền Bắc #hiện tượng thời tiết lạ #mưa dông chuyển mùa #thời tiết chuyển mùa #hôm nào lại có không khí lạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục