Mưa đá “to như chén nước” ở Lào Cai có bất thường? Dấu hiệu sắp có mưa đá?

HHTO - Ở Lào Cai mới xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, có viên đá “to như chén nước”. Điều này có gì bất thường không, và làm sao nhận biết sớm là sắp có mưa đá? Nên làm gì nếu gặp hiện tượng này?

Một trận mưa đá đã xảy ra tại tỉnh Lào Cai vào rạng sáng nay, 16/4, với nhiều viên đá lớn, đường kính 5 - 7 cm, người dân miêu tả là “to như chén nước”, gây hư hại tài sản và khiến nhiều người hoảng hốt, theo Tiền Phong.

Mưa đá như vậy có bình thường không?

Theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), mưa đá hình thành khi những giọt mưa được luồng gió mạnh trong cơn dông cuốn lên những vùng khí quyển cực lạnh và đóng băng. Những viên đá này tiếp tục tích thêm các lớp băng đá rồi rơi xuống khi gió trong cơn dông không nâng đỡ được trọng lượng của viên đá nữa (viên đá lớn hoặc luồng gió yếu đi).

Phần lớn các trận mưa đá đều ngắn, xảy ra chỉ trong vài phút. Nhưng cũng có những trận mưa đá duy trì 15 phút, như vậy đã được xem là dài, theo trang EcoFlow.

Viên mưa đá đường kính lớn bất thường trong cơn dông
Viên mưa đá to gần bằng lòng bàn tay ở Lào Cai rạng sáng nay, 16/4. Ảnh: TPO.

Các viên đá trong mưa đá cũng thường nhỏ, kích thước phổ biến nhất là 0,5 đến dưới 1 cm (đường kính), theo NOAA và trang APEC Water, mặc dù cũng có những trận mưa đá với đá lớn hơn, đường kính có thể lên tới 10 cm (hiếm có).

Như vậy, trận mưa đá ở Lào Cai được coi là hiếm, khi mà vừa kéo dài, vừa có những viên đá kích thước lớn. Điều này cho thấy một số yếu tố như khí quyển bất ổn định, luồng khí đi lên rất mạnh, hơi ẩm nhiều…

Mưa đá thường xảy ra rất đột ngột, khó dự báo chính xác về địa điểm và thời điểm, nhưng có một số dấu hiệu: Những đám mây dông sẫm màu, cao và dày đặc, có thể hình cái đe; gió mạnh lên đột ngột; nhiệt độ giảm nhanh, sấm chớp nhiều. Trong một số trường hợp, bầu trời có thể xuất hiện màu sắc lạ như ánh xanh lục hoặc vàng.

Mưa đá rơi dày tại Lào Cai với viên đá kích thước lớn
Mưa đá rơi rất dày. Ảnh: TPO.

Trong đêm nay đến sáng mai (đêm 16/4, rạng sáng 17/4), dự báo ở miền Bắc có mưa dông, trong mưa dông có thể xảy ra mưa đá, lốc, sét… Người dân lưu ý nếu thấy mưa đá thì cần vào trong nhà ngay, tránh xa các cửa kính; nếu ở ngoài trời thì tránh đứng dưới cây lớn, che đầu (bằng mũ bảo hiểm, túi…) và nhanh chóng tìm nơi trú chắc chắn.

Thục Hân
Xem thêm

Cùng chuyên mục