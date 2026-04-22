Leo núi, đi rừng có phải chỉ là “đi bộ”? Những hiểu lầm phổ biến của người mới

HHTO - Hiện nay, nhiều người coi trekking là hoạt động đơn giản, kiểu như đi bộ ở nơi rừng núi, hòa mình vào thiên nhiên. Thực tế, có những hiểu lầm phổ biến khiến người mới rất dễ gặp rủi ro khi leo núi, đi rừng.

Tóm tắt nhanh: · Leo núi, đi rừng không đơn giản là “đi bộ”, mà đòi hỏi kỹ năng định hướng và xử lý tình huống rất tốt. · Những quan niệm như “chỉ cần thể lực tốt”, “cứ đi xuống là sẽ xuống được núi” là không chính xác trong nhiều trường hợp. · Người leo núi, đi rừng phải chuẩn bị rất kỹ.

Trekking đang trở thành lựa chọn của nhiều người, không chỉ để vận động, thử thách bản thân, mà còn để chụp ảnh, “check-in”. Nhưng không ít người mới tham gia vẫn xem trekking như một chuyến đi bộ trên núi hoặc trong rừng, trong khi thực tế phức tạp hơn nhiều.

Trường hợp nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) bị lạc khi leo núi ở Tam Đảo vừa qua là một ví dụ. Trong các cuộc phỏng vấn sau khi may mắn được tìm thấy, Tuấn Anh cũng nói bản thân chưa có kinh nghiệm trekking, chỉ thấy nhiều người đi rồi có nhiều ảnh đẹp nên cũng muốn thực hiện. Để rồi việc bị lạc xảy ra - đây là tình huống không hiếm, đặc biệt với người chưa có kinh nghiệm.

Tuấn Anh khi được tìm thấy. Ảnh: TPO.

Trekking thường chỉ hoạt động đi bộ dài, nhiều thách thức, thường ở các địa hình khó khăn như trên núi, trong rừng, ở những khu vực tự nhiên hẻo lánh… (theo trang Oxalis Adventure).

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của người mới là cho rằng chỉ cần thể lực tốt là đi được. Trên thực tế, trekking đòi hỏi cả kỹ năng định hướng, nhận biết địa hình và xử lý tình huống. Ở nơi rừng núi, không có điểm mốc, không có gì quen thuộc, chỉ đi cách nhau vài mét hay đi lệch hướng một đoạn ngắn là đã có thể bị lạc và người bị lạc sẽ nhanh chóng mất phương hướng, nhất là trong điều kiện sương mù hoặc rừng rậm. Lúc này, người mới sẽ rất dễ hoảng loạn, chứ sự việc không đơn giản như bị lạc đường trên phố.

Nhiều người cũng tin rằng khi leo núi có thể dễ dàng “tìm đường xuống”, theo kiểu cứ đi xuống thì sẽ đến chân núi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ở nơi núi rừng, lối mòn thường chằng chịt, có thể dẫn đến nhiều hướng khác nhau, trong khi địa hình lại hiểm trở, trơn trượt nên việc di chuyển rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ bị ngã, chấn thương, kể cả với những người có kinh nghiệm.

Đoàn tìm kiếm Tuấn Anh buộc dây đánh dấu địa điểm đã đi qua. Ảnh: TPO.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết và môi trường thường bị những người mới đi đánh giá thấp. Ở trên núi hoặc trong rừng, nhiệt độ có thể giảm rất nhanh vào buổi tối, sương mù và cây cối làm hạn chế tầm nhìn, trong khi sóng điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn. Những yếu tố này khiến tình huống trở nên cực kỳ phức tạp nếu bị lạc.

Theo trang The Hungry Hiker, việc không nắm rõ thời tiết có thể khiến người đi trek gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặc ít nhất là khiến chuyến đi trở nên cực kỳ khó khăn và khốn khổ. Những người có kinh nghiệm thường phải theo dõi thời tiết (ở nơi mình định đi trek) mỗi ngày từ một tuần trước khi bắt đầu.

Khi leo núi, đi rừng mà trời mưa thì khó khăn gấp bội, nên cần theo dõi thời tiết kỹ trước khi bắt đầu. Ảnh minh họa: Greg Rosenke/ Unsplash.

Có nhiều hiểu lầm khác về việc leo núi, đi rừng, nhưng phổ biến và quan trọng là như trên. Người mới tham gia nên tìm hiểu kỹ cung đường, thời tiết, đi theo nhóm có kinh nghiệm hoặc theo tour của các công ty tổ chức uy tín, tuân thủ các hướng dẫn, mang theo thiết bị định vị, liên lạc và tuyệt đối không nên tách đoàn. Như vậy mới giúp giảm thiểu rủi ro trong chuyến đi.