Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Leo núi, đi rừng có phải chỉ là “đi bộ”? Những hiểu lầm phổ biến của người mới

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hiện nay, nhiều người coi trekking là hoạt động đơn giản, kiểu như đi bộ ở nơi rừng núi, hòa mình vào thiên nhiên. Thực tế, có những hiểu lầm phổ biến khiến người mới rất dễ gặp rủi ro khi leo núi, đi rừng.

Tóm tắt nhanh:

· Leo núi, đi rừng không đơn giản là “đi bộ”, mà đòi hỏi kỹ năng định hướng và xử lý tình huống rất tốt.

· Những quan niệm như “chỉ cần thể lực tốt”, “cứ đi xuống là sẽ xuống được núi” là không chính xác trong nhiều trường hợp.

· Người leo núi, đi rừng phải chuẩn bị rất kỹ.

Trekking đang trở thành lựa chọn của nhiều người, không chỉ để vận động, thử thách bản thân, mà còn để chụp ảnh, “check-in”. Nhưng không ít người mới tham gia vẫn xem trekking như một chuyến đi bộ trên núi hoặc trong rừng, trong khi thực tế phức tạp hơn nhiều.

Trường hợp nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) bị lạc khi leo núi ở Tam Đảo vừa qua là một ví dụ. Trong các cuộc phỏng vấn sau khi may mắn được tìm thấy, Tuấn Anh cũng nói bản thân chưa có kinh nghiệm trekking, chỉ thấy nhiều người đi rồi có nhiều ảnh đẹp nên cũng muốn thực hiện. Để rồi việc bị lạc xảy ra - đây là tình huống không hiếm, đặc biệt với người chưa có kinh nghiệm.

Tuấn Anh chưa có kinh nghiệm leo núi và đã bị lạc
Tuấn Anh khi được tìm thấy. Ảnh: TPO.

Trekking thường chỉ hoạt động đi bộ dài, nhiều thách thức, thường ở các địa hình khó khăn như trên núi, trong rừng, ở những khu vực tự nhiên hẻo lánh… (theo trang Oxalis Adventure).

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của người mới là cho rằng chỉ cần thể lực tốt là đi được. Trên thực tế, trekking đòi hỏi cả kỹ năng định hướng, nhận biết địa hình và xử lý tình huống. Ở nơi rừng núi, không có điểm mốc, không có gì quen thuộc, chỉ đi cách nhau vài mét hay đi lệch hướng một đoạn ngắn là đã có thể bị lạc và người bị lạc sẽ nhanh chóng mất phương hướng, nhất là trong điều kiện sương mù hoặc rừng rậm. Lúc này, người mới sẽ rất dễ hoảng loạn, chứ sự việc không đơn giản như bị lạc đường trên phố.

Nhiều người cũng tin rằng khi leo núi có thể dễ dàng “tìm đường xuống”, theo kiểu cứ đi xuống thì sẽ đến chân núi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ở nơi núi rừng, lối mòn thường chằng chịt, có thể dẫn đến nhiều hướng khác nhau, trong khi địa hình lại hiểm trở, trơn trượt nên việc di chuyển rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ bị ngã, chấn thương, kể cả với những người có kinh nghiệm.

Trên núi có thể có nhiều lối mòn dễ gây mất phương hướng
Đoàn tìm kiếm Tuấn Anh buộc dây đánh dấu địa điểm đã đi qua. Ảnh: TPO.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết và môi trường thường bị những người mới đi đánh giá thấp. Ở trên núi hoặc trong rừng, nhiệt độ có thể giảm rất nhanh vào buổi tối, sương mù và cây cối làm hạn chế tầm nhìn, trong khi sóng điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn. Những yếu tố này khiến tình huống trở nên cực kỳ phức tạp nếu bị lạc.

Theo trang The Hungry Hiker, việc không nắm rõ thời tiết có thể khiến người đi trek gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặc ít nhất là khiến chuyến đi trở nên cực kỳ khó khăn và khốn khổ. Những người có kinh nghiệm thường phải theo dõi thời tiết (ở nơi mình định đi trek) mỗi ngày từ một tuần trước khi bắt đầu.

Người leo núi di chuyển trên địa hình dốc và rừng rậm
Khi leo núi, đi rừng mà trời mưa thì khó khăn gấp bội, nên cần theo dõi thời tiết kỹ trước khi bắt đầu. Ảnh minh họa: Greg Rosenke/ Unsplash.

Có nhiều hiểu lầm khác về việc leo núi, đi rừng, nhưng phổ biến và quan trọng là như trên. Người mới tham gia nên tìm hiểu kỹ cung đường, thời tiết, đi theo nhóm có kinh nghiệm hoặc theo tour của các công ty tổ chức uy tín, tuân thủ các hướng dẫn, mang theo thiết bị định vị, liên lạc và tuyệt đối không nên tách đoàn. Như vậy mới giúp giảm thiểu rủi ro trong chuyến đi.

Xem thêm

Cùng chuyên mục