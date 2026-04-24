Hà Nội ngày mai có nắng, mưa sẽ quay lại từ hôm nào và khi nào có thể mưa to?

HHTO - Sau 2 ngày mưa buổi sáng, Hà Nội tạm thời tạnh ráo và có nắng. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài. Dự báo mưa sẽ sớm quay trở lại, thậm chí có ngày có thể mưa to.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội tạm thời tạnh mưa, ngày 25/4 có nắng. · Có thể lại có mưa rải rác, gián đoạn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ở miền Bắc vẫn có mưa rải rác vào sáng nay, 24/4. Hà Nội chủ yếu là mưa nhỏ vào buổi sáng, sau đó tạnh ráo, hửng nắng. Dù mưa buổi sáng gây khó khăn cho giao thông nhưng mưa cũng giúp nhiệt độ không tăng nhiều, nhiệt độ cảm nhận chiều nay cũng chỉ khoảng 25 - 26oC.

Dự báo ngày mai, 25/4, Hà Nội tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cảm nhận ban ngày có tăng nhưng cao nhất cũng chỉ khoảng 32oC, có thể nói là trời rất đẹp, phần nào giống như mùa Thu phiên bản không hanh khô vậy.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 25/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng có lẽ trạng thái đó cũng chỉ duy trì được một ngày hoặc hơn một chút. Vì từ 26/4, mưa có thể quay lại.

Theo các mô hình hiện tại, từ 26/4 (Chủ Nhật tới), Hà Nội lại có mưa, có khả năng vào buổi chiều muộn hoặc tối. Một số mô hình dự báo ngày 27/4, ở Hà Nội có thể có mưa to (các mô hình chưa hoàn toàn thống nhất về mức độ mưa).

2 ngày này (26 - 27/4) cũng là dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (một ngày lễ và một ngày nghỉ bù); mà vì mưa có thể xảy ra không chỉ ở Hà Nội mà còn trên diện rộng ở miền Bắc, có thể có nơi mưa to, dông, nên người dân lưu ý lên kế hoạch phù hợp, nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông gió thì cần tìm nơi trú ngay; ngoài ra khi di chuyển cũng nên cẩn thận hơn.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc trong chiều hoặc tối ngày 26/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Tất nhiên, gọi là “mưa diện rộng” không đồng nghĩa với việc mưa xảy ra đồng thời ở khắp nơi, mà là mưa rải rác, gián đoạn. Do có mưa nên nhiệt độ ở Hà Nội ngày 26/4 - 27/4 cũng duy trì ở mức 31 - 32oC (nhiệt độ cảm nhận), nói chung là mát mẻ.