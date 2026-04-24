Vì sao cứ mưa là tắc đường, kể cả khi mưa nhỏ? Có phải chỉ vì “nhiều ô tô”?

HHTO - Cứ mỗi khi trời mưa, dù chỉ là mưa nhỏ, ở Hà Nội cũng có nhiều khu vực tắc đường kéo dài và tắc rất lâu. Lý do có thể không chỉ là “nhiều người đi ô tô hơn”.

Tóm tắt nhanh: · Ở Hà Nội, chỉ mưa nhỏ cũng có thể gây tắc đường do nhiều yếu tố cộng dồn. · Số lượng ô tô có thể tăng khi trời mưa, nhưng không phải là lý do duy nhất. · Tâm lý của người tham gia giao thông cũng có thể là một phần nguyên nhân.

Ở Hà Nội có nhiều điểm tắc đường dài và nghẽn khá lâu vào sáng nay, 24/4, dù ở hầu hết các nơi đều chỉ mưa nhỏ. Thực ra tình trạng này vẫn thường xảy ra ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt ở châu Á: Khi mưa là thời gian di chuyển cùng một quãng đường có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Nhiều người cho rằng đó là vì trời mưa thì nhiều người đi ô tô hơn, nhưng đó có phải là nguyên nhân duy nhất không?

Thực tế, đây có thể là do nhiều yếu tố nhỏ.

Có thể nói, trước hết là “hiệu ứng áo mưa”. Khi trời bắt đầu mưa, sẽ có nhiều người đi xe máy, xe đạp dừng lại để mặc áo mưa, đôi khi còn do dự không biết có cần mặc áo mưa luôn hay không. Vào giờ cao điểm, chỉ cần vài phút có một số người dừng mặc áo mưa là lòng đường có thể bị thu hẹp, dễ ùn tắc hơn.

Mỗi khi trời mưa, nhất là đúng vào giờ cao điểm, ở Hà Nội có thể có những điểm ùn tắc khá lâu. Ảnh minh họa: TPO.

Ngoài ra, áo mưa, nhất là áo mưa cánh dơi, có thể gây hạn chế tầm nhìn cho nhiều người, khiến người đi xe phải di chuyển chậm và thận trọng hơn. Việc người nào cũng di chuyển chậm hơn (nhưng tốc độ giảm không đồng đều), lại đúng vào giờ mà mật độ người tham gia giao thông đang cao, cũng khiến xe cộ dễ ùn lại, gây tắc đường kéo dài.

Tất nhiên, cũng có lý do là nhiều ô tô đi trên đường hơn. Trong điều kiện trời mưa, nhiều người bình thường vẫn đi xe máy (tự đi hoặc đặt xe máy qua ứng dụng) có thể chuyển sang gọi taxi hoặc đi ô tô riêng. Khi số lượng ô tô tăng hẳn, việc lưu thông cũng sẽ gặp khó khăn.

Còn một yếu tố nữa là tâm lý. Trời mưa khiến ai cũng muốn đi nhanh hơn, nhưng điều kiện lại buộc phải đi chậm. Điều này dễ khiến tâm lý người tham gia giao thông trở nên khó chịu, sốt ruột, lại dẫn đến việc chen lấn, đi lại lộn xộn hơn, khiến một số nút giao bị “khóa cứng”.

Những yếu tố nhỏ khác như kính mờ (với xe ô tô), cố tránh các vũng nước ngập nhỏ…, cũng góp phần làm dòng xe kém linh hoạt hơn.

Nhiều yếu tố nhỏ có thể góp phần gây tắc đường mỗi khi trời mưa ở Hà Nội. Ảnh minh họa: TPO.

Lúc mưa to thì tất nhiên việc đi trên đường trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng ngay cả khi mưa nhỏ cũng dễ tắc đường là do cộng dồn những sự thay đổi nhỏ của nhiều yếu tố. Do đó, khi trời mưa, mỗi người tham gia giao thông đều nên kiên nhẫn, bình tĩnh hơn một chút, như vậy có thể khiến tình trạng ùn tắc giảm, hoặc ít nhất cũng khiến tâm trạng nhẹ nhàng hơn.