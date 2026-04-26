Không khí lạnh cuối tháng 4 ở miền Bắc: Cảnh báo thời tiết có nhiều biến động

HHTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày29/4, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt thời tiết có nhiều biến động khi xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên diện rộng.

Đáng chú ý, trong khoảng đêm 28 đến 29/4, nhiều nơi được dự báo có mưa, mưa vừa, kèm dông; cục bộ có nơi mưa to. Sau thời điểm này, từ ngày 30/4, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, thời tiết chuyển ổn định hơn.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong các ngày 28-29/4 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tương tự xu thế chung của miền Bắc.

Ở các khu vực khác trên cả nước, hình thái thời tiết không có nhiều biến động lớn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 29/4 trước khi có sự thay đổi.

Nhiều nơi tại khu vực miền Bắc sẽ có mưa dông trong những ngày cuối tháng 4. (Ảnh minh họa từ Internet)

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ ngày 28/4, khu vực Tây Nguyên bắt đầu gia tăng mưa rào rải rác vào chiều tối và tối. Đối với Nam Bộ, dạng thời tiết này có khả năng xuất hiện muộn hơn, từ khoảng ngày 30/4 trở đi, báo hiệu giai đoạn chuyển mùa rõ nét.

Đáng lưu ý, trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là khá cao. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Dự báo nhiệt độ khu vực trung tâm TP Hà Nội trong 10 ngày tới.

Liên quan đến kế hoạch vui chơi dịp lễ, TS Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào tối 28/4. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời điểm này khu vực có thể xuất hiện mưa vào chiều và đêm.

Chuyên gia khuyến nghị người dân có kế hoạch ra ngoài, đặc biệt là tham gia các hoạt động ngoài trời như xem pháo hoa, nên chuẩn bị phương án dự phòng để ứng phó với thời tiết xấu, tránh bị động khi mưa dông xảy ra.