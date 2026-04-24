Tuổi trẻ Cần Thơ ra mắt đội hình "Chiến binh xanh", chung tay bảo vệ nguồn nước

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Trong khuôn khổ chương trình "Chung tay vì nguồn nước sạch", đội hình "Chiến binh xanh" đã được thành lập tại Cần Thơ, ra quân xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, khai thông dòng chảy trên địa bàn.

Ngày 22/4, trong khuôn khổ dự án "Chung tay vì nguồn nước sạch" giai đoạn 2026 - 2028, chương trình Hội thảo Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững đã diễn ra tại Cần Thơ. Đồng chí Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ khơi dậy nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo gắn với bảo vệ tài nguyên nước; đồng thời, các sản phẩm nghiên cứu và giải pháp được xây dựng sẽ có tính ứng dụng thực tiễn, giúp các bạn đưa kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể".

cover.jpg

Thông qua hình thức học tập kết hợp giữa chia sẻ kiến thức, tương tác và trải nghiệm thực hành, chương trình hướng tới giúp người trẻ hiểu rõ hơn về thực trạng tài nguyên nước, hình thành thói quen sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ nguồn nước chung.

Các bạn trẻ được tiếp cận bức tranh tổng quan về thực trạng nguồn nước tại Việt Nam, đồng thời hiểu rõ hơn những thách thức môi trường đang đặt ra tại địa phương. Bên cạnh phần chia sẻ kiến thức, người tham gia còn có không gian thuyết trình nhóm, hỏi đáp xoay quanh chủ đề bảo vệ nguồn nước bền vững và tham gia các hoạt động đố vui về kiến thức môi trường.

cover-1.jpg

Khép lại hội thảo, đội hình "Chiến binh xanh" tại địa phương chính thức được thành lập, cùng ký cam kết đồng hành và ra quân dọn dẹp, qua đó nhấn mạnh tinh thần hành động thiết thực vì cộng đồng và môi trường.

cover-3.jpg

Tiếp nối hội thảo tại Cần Thơ, chuỗi hội thảo với chủ đề Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững sẽ lần lượt được triển khai tại Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và Gia Lai từ tháng 5 đến tháng 11/2026. Thông qua chuỗi hoạt động này, dự án đặt mục tiêu mở rộng độ phủ, lan tỏa kiến thức và truyền cảm hứng để ngày càng nhiều học sinh, sinh viên chủ động tham gia vào các hành động thiết thực nhằm bảo vệ nguồn nước tại địa phương.

cover-2.jpg

Song song với chuỗi hội thảo, Ban tổ chức còn phối hợp tổ chức giải chạy trực tuyến "Tiếp năng lượng xanh - Vì nguồn nước sạch" nhằm gây quỹ cho hoạt động lắp đặt hệ thống lọc nước tại các địa phương còn gặp khó khăn về nguồn nước. Dự án hướng tới việc xây dựng 3 điểm "Nước sạch an toàn" tại những địa bàn thiếu nước sạch, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn hoặc khu vực biên giới.

hht1480-coverfb.jpg
