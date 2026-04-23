Tuổi trẻ không nhàm chán với những việc làm cực "ngầu": Bạn đã thử chưa?

HHTO - Nhiều bạn trẻ hiện nay nhận thức sâu sắc về quan điểm "đời người chỉ sống có một lần, sống sao cho đáng". Từ đó, hành trình tuổi trẻ của Gen Z được điểm tô với nhiều màu sắc: Những chuyến đi xuyên Việt, nỗ lực học tập, quyết định đổi ngành, khởi nghiệp...

Gần đây, trên mạng xã hội Threads, các chủ đề thảo luận "Làm gì để tuổi trẻ không nhàm chán?" hay "Hãy kể một việc ngầu nhất mà bạn từng làm trong đời" nhận về hàng trăm, hàng triệu lượt xem và vài ngàn bình luận. Không mang tính chất "flex" về thành tích, Gen Z cùng chia sẻ về cột mốc đáng nhớ của bản thân để tiếp thêm nguồn động lực, tạo sự đồng cảm để ai đó thấy bản thân không cô đơn và thêm vững bước trên con đường kén người chọn.

MXH Threads trở thành "trạm dừng chân" để giới trẻ bộc bạch về bản thân.

Người trẻ xây dựng "cẩm nang﻿ sống trọn vẹn ở tuổi đôi mươi".

Dưới đây là một số câu chuyện thực tế được các bạn trẻ cùng chia sẻ về khoảng thời gian "vừa học vừa chơi" và khi chập chững khởi nghiệp. Đông đảo netizen dành sự cảm phục vì những hành động dấn thân, tinh thần nghị lực, quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng cũng như sẵn sàng giúp người, giúp đời của thế hệ trẻ ngày nay:

Thành tựu trong công việc - học tập

- Giữa đại dịch COVID-19, Việt Nam đang không có ca mắc trong cộng đồng, Mỹ đang bùng phát dữ dội, mặc cho người nhà và họ hàng khuyên ngăn, tui xách vali đi học tiến sĩ (được cấp học bổng toàn phần). Tui mới tốt nghiệp năm ngoái, giờ đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Tuy không có gì nổi trội, nhưng ít nhất tui chưa từng hối hận vì quyết định năm ấy.

- Mình khởi nghiệp nha, rất nhiều khó khăn và kiếp nạn lúc mới đầu nhưng mà dần dần nhìn thấy có thành quả là hạnh phúc lắm, mình bán gốm Nhật cũng nhiều rủi ro nhưng trộm vía cũng đang dần có khách biết tới.

Hành trình vượt ngàn cây số theo đuổi đam mê của cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM - vừa có đức vừa có tài - khiến nhiều người trân quý, nể phục.

"Nối dài tuổi trẻ" bằng những chuyến đi

- Năm 20 tuổi mình đã gần như một mình đứng trên 4 đỉnh cực của Tổ quốc và dành nhiều giờ để ngắm nhìn. Chỉ có duy nhất cực Tây ở A Pa Chải (Điện Biên) là đi xe máy từ Hà Nội cùng những người bạn trong mùa Đông rất đẹp và giá lạnh.

Đi "xuyên Việt"﻿ trở thành mục tiêu đáng tự hào của giới trẻ, với khao khát chinh phục, khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người.

- Nghỉ việc tốt ở công ty để đi xuyên Việt và làm tour, vét hết tiền túi để đóng tiền trọ, mua flycam, điện thoại mới, cũng may tour đầu tiên thắng và tồn tại đến bây giờ, cũng đã gần 3 năm, nếu ngày ấy không có dũng khí nghỉ việc thì thế giới trải nghiệm không rộng lớn như bây giờ, có thể không giàu có hơn về mặt tiền bạc nhưng chắc chắn đi được nhiều nơi hơn rất nhiều, và còn tiếp tục trải nghiệm nữa.

Những tấm lòng cao cả

- Tui duy trì đỡ đầu làng SOS từ 2021 đến nay, mỗi tháng chỉ 300K thôi, rất là ít nhưng lâu dài, không rớt tháng nào luôn, đôi khi trễ do mình không ngắt tự động. Dù giờ đây mình khó khăn hơn trước rất nhiều, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ buông tay làng SOS.

- 5 - 6 năm trước đi xe giường nằm từ quê lên TP.HCM, nửa đêm có một chị khách bị co giật, bình thường tui hay xem phim bác sĩ, rồi cũng hay xem mấy video sơ cứu thế là tui sơ cứu cho chị ấy, cho nằm nghiêng và nới quần áo, xong tui lấy điện thoại, loại cài mật khẩu bằng hình vẽ ấy, mò được cả mật khẩu rồi gọi điện cho người thân. Lúc đó tui mới 18 tuổi.

Những tấm gương "người tốt việc tốt" vẫn luôn hiện hữu, được người trẻ viết tiếp trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh.

Chắc hẳn bạn đã từng được nghe hoặc được đọc tựa đề cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi mình sống như thế nào ở tuổi trẻ? Tuổi trẻ sẽ chỉ "chảy" qua một lần và "một đi không trở lại". Đặc quyền "lợi hại" nhất của tuổi trẻ chính là thời gian và sức khỏe. Tuổi trẻ bị xem là nhàm chán không phải vì thiếu niềm vui mà vì bạn chọn cách sống quá an toàn và bao bọc bản thân với tâm lý "sợ sai".

Một bạn đưa quan điểm: "Dám làm, dù có thắng có thua nhưng tuổi trẻ chưa bao giờ nhàm chán cả".

Vì vậy, hãy dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua vùng an toàn để vừa tìm kiếm tri thức, vừa trau dồi trải nghiệm. Hãy cho phép bản thân thử nhiều hơn, thất bại sớm hơn để sớm chuyển hóa khó khăn thành bài học. Đây là thời điểm để bạn tích lũy hành trang cho giai đoạn trưởng thành - khi phải đối diện với những nỗi lo toan và trọng trách lớn hơn cho gia đình, sự nghiệp.