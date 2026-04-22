Dự báo về các đợt không khí lạnh trong tháng 5 ở miền Bắc: Liệu còn "rét nàng Bân"?

HHTO - Dù đã bước sang giai đoạn đầu Hè, nhiều người vẫn quan tâm liệu không khí lạnh còn ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc trong tháng 5 hay không. Theo các dự báo khí tượng mới nhất, không khí lạnh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng cường độ và tần suất đã suy giảm rõ rệt.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5, miền Bắc vẫn có thể đón một số đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt này có cường độ yếu, chủ yếu gây ra thời tiết mát, kèm theo mưa rào và dông, thay vì rét đậm như trong mùa Đông.

Đặc điểm chung của các đợt không khí lạnh thời điểm này là thời gian ảnh hưởng ngắn, thường chỉ kéo dài trong vài ngày rồi nhanh chóng suy yếu khi nền nhiệt tăng lên.

Dù không có con số dự báo chính xác tuyệt đối riêng cho tháng 5, nhưng dựa trên quy luật khí hậu nhiều năm và nhận định từ cơ quan chuyên môn, giai đoạn từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 thường ghi nhận khoảng 4-5 đợt không khí lạnh yếu.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Từ đó có thể nhận định, riêng trong tháng 5, miền Bắc khả năng chỉ còn khoảng 1-3 đợt không khí lạnh, xuất hiện rải rác và không kéo dài. Các đợt này chủ yếu làm giảm nhiệt nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng đầu mùa, thay vì tạo cảm giác lạnh rõ rệt.

Hiện tượng “rét nàng Bân” - những đợt lạnh muộn xuất hiện vào cuối Xuân được đánh giá là ít khả năng xảy ra trong năm nay. Nếu có, mức độ cũng chỉ dừng ở se lạnh nhẹ, không gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất. Trong bối cảnh nắng nóng có xu hướng đến sớm và gia tăng nhanh, không khí lạnh khó có điều kiện duy trì cường độ mạnh như trước.

Dự báo nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội trong 10 ngày tới.

Các chuyên gia nhận định, từ giữa tháng 5 trở đi, không khí lạnh gần như chấm dứt hoạt động. Thời tiết miền Bắc sẽ chuyển hẳn sang trạng thái mùa Hè với đặc trưng là nắng nóng xen kẽ mưa dông. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như dông lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn giao mùa, thay vì lo ngại các đợt rét như thời điểm đầu năm.