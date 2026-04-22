Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Dự báo về các đợt không khí lạnh trong tháng 5 ở miền Bắc: Liệu còn "rét nàng Bân"?

Linh Lê

HHTO - Dù đã bước sang giai đoạn đầu Hè, nhiều người vẫn quan tâm liệu không khí lạnh còn ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc trong tháng 5 hay không. Theo các dự báo khí tượng mới nhất, không khí lạnh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng cường độ và tần suất đã suy giảm rõ rệt.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5, miền Bắc vẫn có thể đón một số đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt này có cường độ yếu, chủ yếu gây ra thời tiết mát, kèm theo mưa rào và dông, thay vì rét đậm như trong mùa Đông.

Đặc điểm chung của các đợt không khí lạnh thời điểm này là thời gian ảnh hưởng ngắn, thường chỉ kéo dài trong vài ngày rồi nhanh chóng suy yếu khi nền nhiệt tăng lên.

Dù không có con số dự báo chính xác tuyệt đối riêng cho tháng 5, nhưng dựa trên quy luật khí hậu nhiều năm và nhận định từ cơ quan chuyên môn, giai đoạn từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 thường ghi nhận khoảng 4-5 đợt không khí lạnh yếu.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Từ đó có thể nhận định, riêng trong tháng 5, miền Bắc khả năng chỉ còn khoảng 1-3 đợt không khí lạnh, xuất hiện rải rác và không kéo dài. Các đợt này chủ yếu làm giảm nhiệt nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng đầu mùa, thay vì tạo cảm giác lạnh rõ rệt.

Hiện tượng “rét nàng Bân” - những đợt lạnh muộn xuất hiện vào cuối Xuân được đánh giá là ít khả năng xảy ra trong năm nay. Nếu có, mức độ cũng chỉ dừng ở se lạnh nhẹ, không gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất. Trong bối cảnh nắng nóng có xu hướng đến sớm và gia tăng nhanh, không khí lạnh khó có điều kiện duy trì cường độ mạnh như trước.

Dự báo nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội trong 10 ngày tới.

Các chuyên gia nhận định, từ giữa tháng 5 trở đi, không khí lạnh gần như chấm dứt hoạt động. Thời tiết miền Bắc sẽ chuyển hẳn sang trạng thái mùa Hè với đặc trưng là nắng nóng xen kẽ mưa dông. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như dông lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn giao mùa, thay vì lo ngại các đợt rét như thời điểm đầu năm.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
