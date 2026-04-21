Lạc giữa rừng Tam Đảo hơn 37 giờ, nam sinh 19 tuổi kể lại hành trình sinh tồn

Linh Lê

HHTO - Sau hơn 37 giờ mất tích giữa rừng núi hiểm trở ở Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng an toàn. Nghe những gì cậu bạn trải qua trong gần 2 ngày lạc giữa rừng khiến nhiều người cảm thấy nghẹt thở.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh tên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) đang là sinh viên tại Hà Nội, cùng nhóm bạn lên Tam Đảo leo núi vào sáng 19/4. Trong quá trình di chuyển qua khu vực rừng rậm, địa hình phức tạp, Tuấn Anh bất ngờ bị lạc khỏi đoàn khi trời dần tối và mất liên lạc hoàn toàn.

Kể lại sau khi được giải cứu, Tuấn Anh cho biết bản thân rơi vào khu rừng trúc dày đặc, mất phương hướng và không thể xác định lối ra. Trong tình huống đó, nam sinh quyết định men theo một con suối với hy vọng có thể tìm được đường xuống núi.

Tuấn Anh trước khi mất tích. (Ảnh: UBND xã Đạo Trù)

Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng. Địa hình trơn trượt, nhiều đoạn dốc và đá lớn khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Sau nhiều giờ cố gắng, Tuấn Anh bị kiệt sức và buộc phải dừng lại bên một tảng đá lớn gần suối để nghỉ ngơi, chờ cơ hội được tìm thấy.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong suốt thời gian bị mắc kẹt, nam sinh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu tìm chỗ trú tạm qua đêm, sử dụng số lương thực mang theo và uống nước suối để cầm cự. “Mình khá tự tin, nghĩ rằng sẽ tìm được đường xuống”, Tuấn Anh chia sẻ.

N.T.A. thời điểm lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy. (Ảnh: UBND xã Đạo Trù)

Đến khoảng 7h15' sáng nay 21/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện nam sinh tại khu vực ven suối, ở độ cao khoảng 600m. Ngay sau đó, cậu bạn được sơ cứu và đưa ra khỏi rừng an toàn.

Trước đó, hơn 100 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động, chia thành nhiều hướng tìm kiếm xuyên đêm. Các thiết bị hỗ trợ như flycam cũng được sử dụng để mở rộng phạm vi rà soát trong điều kiện rừng núi phức tạp.

Khoảnh khắc Tuấn Anh được đưa ra khỏi rừng trong sự chờ đợi của gia đình đã khiến nhiều người xúc động. Người thân của nam sinh cho biết họ gần như tuyệt vọng trong thời gian chờ đợi, trước khi nhận được tin Tuấn Anh được tìm thấy an toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động leo núi tự phát tại những khu vực rừng núi hiểm trở. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ kỹ năng, trang thiết bị và nên đi theo nhóm có người am hiểu địa hình để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Tam Đảo #sinh tồn #nam sinh đi lạc trong rừng #cứu hộ #hành trình #nam sinh đi lạc trong Tam Đảo

