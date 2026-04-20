Lời khai của người cha trong vụ con trai 12 tuổi mất tích, thi thể bị chôn trên đồi

Linh Lê

HHTO - Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Lào Cai khi một nam sinh 12 tuổi được trình báo mất tích, sau đó được phát hiện đã tử vong và bị chính người cha chôn giấu thi thể trên đồi. Những lời khai ban đầu của nghi phạm khiến dư luận bàng hoàng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc nam sinh P.X.A (sinh năm 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của em A. là Triệu Thị M. và bố em là Phùng Văn San. Quá trình làm việc, gia đình cho biết em A, bỏ nhà đi từ ngày 9/4, chưa thấy về nhà; người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Tuy nhiên, quá trình điều tra ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường từ phía người cha của nạn nhân là Phùng Văn San (sinh năm 1990), khi người này có biểu hiện lo lắng và thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi gần nhà.

Ngày 18/4, tại cơ quan điều tra, bước đầu Phùng Văn San khai nhận: Tối 9/4, đối tượng đã dùng dây điện đánh con trai do nghi con đã lấy 100.000 đồng của bà, sau đó bắt đứng giữa nhà trong nhiều giờ. Đến sáng hôm sau, người này đi làm, khi trở về thì phát hiện con đã tử vong.

Thay vì trình báo sự việc, người cha này đã tìm cách che giấu. Đến tối cùng ngày, San chở thi thể con lên khu đồi quế cách nhà khoảng 3 km rồi đào hố chôn nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi làm rõ các tình tiết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn San để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực phát hiện thi thể nam sinh nghi bị sát hại ở Lào Cai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của nghi phạm có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em trong gia đình. Những hành vi bạo lực, dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo hành, bảo vệ an toàn cho trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

