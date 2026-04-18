Giá trị đồng tiền trong mắt người trẻ: Phải tiết kiệm vì sự vất vả của thế hệ trước

HHTO - Nhiều người trẻ đang bắt đầu tập sống tiết kiệm, siết chặt chi tiêu sau khi thấu hiểu giá trị của sức lao động - những đồng tiền được tạo ra từ mồ hôi nước mắt và sự cần mẫn, chắt chiu từ các thế hệ trước.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ khi phát hiện đáng suy ngẫm về giá trị của đồng tiền. Chủ nhân tài khoản MXH cho biết bạn sang nhà người yêu và phụ giúp anh bọc sách, được trả 1K cho một quyển thành phẩm. Công việc thoạt nhìn không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Sau 40 phút hì hục, "đau lưng mỏi mắt", bạn nhận được 20K tiền công, số tiền mà bạn cho rằng không đủ để mua một ly nước của thương hiệu có tiếng.

Nguồn clip: Threads @nunubaobei_

Đáng nói, cùng với "thủ tục nhận lương", bạn còn nhận thêm một "khoản lãi" khi được bạn trai phân tích về sự vận động của thị trường lao động. Thực tế, hiện nay nhiều người đang vất vả làm công việc phục vụ lương 20K một giờ, các bà các mẹ cắt hành với giá 2K một cân (kg).

Vốn là một người "kiếm tiền cũng khá dễ", bạn nữ bày tỏ: "Nghe xong tự nhiên mình thấy hơi lặng một chút. Hóa ra cốc trà sữa mình uống trong vài phút có khi lại là 1-2 tiếng công sức của ai đó. Những đồng tiền mình vẫn tiêu rất nhanh mỗi ngày, thật ra phía sau nó là rất nhiều thời gian, mồ hôi và sự kiên nhẫn của người khác. Tự nhiên hôm nay mình thấy mình nên trân trọng đồng tiền hơn một chút. Và cũng trân trọng cả công việc mình đang làm mỗi ngày".

Độ lan tỏa của bài đăng đã được hơn 105K người tiếp cận. Dù ở lứa tuổi 8X, 9X hay các bạn Gen Z đều tỏ ra trầm ngâm vì thấy bản thân "đôi lúc vô tình quên mất đồng tiền thật ra có giá trị như thế nào".

Một netizen tâm sự: "Cảm ơn chị ạ, em cũng đã tỉnh ngộ hơn. Gần đây em cũng đã hứa với bản thân mỗi tuần chỉ uống một cốc trà sữa thôi, nhưng trộm vía đã 3 tuần liền không đụng đến rồi, cũng bớt dùng tiền mua đồ ăn vặt linh tinh nữa".

Mọi người cùng chia sẻ về những công việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" của thế hệ ông bà, cha mẹ để đổi lại những đồng tiền ít ỏi hay vấn đề nan giải trong chi tiêu hiện nay của giới trẻ:

- Nông dân phơi nắng, hái một ký ớt bán cho lái cũng được 3K thôi.

- Đúng là tiền khó kiếm. Mình đã thử tự may một cái áo dài mấy ngày mới xong và thấy nó cực. Mình nghĩ đến những người công nhân may họ ăn sản lượng, may ráp 1 cổ áo công có 400 đồng thôi và họ phải tăng ca rất nhiều, may sai còn bị mắng nữa.

- Lâu lâu tui cũng giật mình nhận ra là tiền không chỉ là tiền - nó là thời gian và công sức của ai đó được "đóng gói" lại.

- Mình lứa 9X từng chi 25K uống ly nước cam nhạt toẹt năm 2010. Nhưng giờ khi phải chi gần 60K/ly trà sữa size S cho tiệm brand (thương hiệu) thường và 110K/ly brand Koi thì mình rất tiếc tiền và chỉ uống 1 ly/tháng thôi. Khi đi làm và nhìn tình hình kinh tế hiện tại quy ra tiền rất ngại chi tiêu.

Mặt khác, bài đăng này cũng tác động không nhỏ đến ý thức của nhiều bạn trẻ, thúc đẩy tinh thần đi tìm con chữ để thoát nghèo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các bạn thừa nhận rằng theo đuổi con đường học vấn là cách tốt nhất để nâng cao giá trị bản thân, lương bổng.

Nhìn chung, từng cá nhân, gia đình đều có một tiêu chuẩn riêng phục vụ cho nhu cầu ăn ở, đi lại,... Họ dựa vào mức thu nhập, khu vực sinh sống để điều chỉnh thói quen sinh hoạt: Thu nhiều - chi nhiều, thu ít - chi ít. Tuy nhiên, nếu chi tiêu không có kế hoạch sẽ dễ rơi vào tình trạng lãng phí dẫn đến "thiếu trước hụt sau". Do đó, để cân bằng và trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn, người trẻ cần hình thành thói quen tiết kiệm, trân trọng giá trị đồng tiền và học cách quản lý tài chính.

