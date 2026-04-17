Quán lẩu gà bỗng “nổi như cồn”, cả gia đình kiệt sức vì khách kéo đến nườm nượp

HHTO - Một quán lẩu gà tại Trung Quốc bỗng nổi tiếng sau một video trên mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì tận dụng cơ hội kiếm tiền, chủ quán lại tìm cách “giảm fame” vì cả gia đình rơi vào tình trạng kiệt sức.

Cuộc sống đảo lộn vì nổi tiếng bất ngờ

Tại thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), một quán lẩu gà dược liệu gia đình vốn chỉ phục vụ khách quen bất ngờ trở thành điểm đến “hot” sau khi được một blogger ẩm thực ghé thăm và chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng khách đổ về tăng đột biến, có ngày lên tới 2.000-3.000 người, khiến quán luôn trong tình trạng quá tải.

Chủ quán họ Mạc (Mo) cho biết ông hoàn toàn không lường trước được việc quán ăn nhỏ của mình lại thu hút đông đảo thực khách đến vậy. Trước khi nổi tiếng, quán chỉ phục vụ một lượng khách ổn định, gia đình ông có thể vận hành nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau khi “viral”, nhịp sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Dòng người xếp hàng chờ bên ngoài một quán lẩu gà tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, tháng 4/2026. (Nguồn: Douyin)

Cả gia đình phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến khuya, thậm chí tới 1-2h sáng. Thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn xuống chỉ còn vài tiếng mỗi ngày. Áp lực công việc khiến nhiều thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Chủ quán bị đau lưng tái phát, viêm họng; con gái bị sốt và từng ngất xỉu; con trai phải làm việc liên tục dẫn đến sưng tay. Một nhân viên tại quán cho biết, với cường độ như hiện tại, “người bình thường khó có thể trụ nổi quá hai ngày”.

Chủ quán “tự phá danh tiếng” để giảm khách

Trái với suy nghĩ thông thường về việc tận dụng cơ hội kinh doanh, ông Mo lại chủ động tìm cách hạn chế lượng khách. Ông dán các thông báo cảnh báo món ăn có thể không phù hợp với một số người, thậm chí nói thẳng rằng nguyên liệu không phải lúc nào cũng đạt chất lượng tốt nhất.

Đáng chú ý, chủ quán còn công khai công thức nấu ăn, khuyến khích thực khách tự chế biến tại nhà thay vì đến quán.

Lối vào quán lẩu gà (bên trái) và một nhóm thực khách đang thưởng thức món ăn tại đây. (Nguồn: Douyin và Xiao Chang)

Chia sẻ với truyền thông, ông cho biết điều khiến ông lo lắng không phải là việc bị sao chép công thức, mà là lượng khách tiếp tục tăng, khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình trạng quá tải của quán lẩu gà, chính quyền địa phương tại Phật Sơn đã phải can thiệp để đảm bảo trật tự và an toàn. Các biện pháp được áp dụng bao gồm giới hạn số lượng khách mỗi ngày, điều phối dòng người và thậm chí huy động thêm đầu bếp, sinh viên đến hỗ trợ quán. Một số thực khách cũng được hướng dẫn chuyển sang các nhà hàng khác nhằm giảm áp lực cho cơ sở này.

Mặt trái của “cơn sốt mạng xã hội”

Câu chuyện của quán lẩu gà tại Phật Sơn phản ánh rõ mặt trái của việc nổi tiếng quá nhanh trong thời đại mạng xã hội.

Sự lan truyền mạnh mẽ có thể mang lại lợi ích kinh tế tức thời, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn về vận hành, nhân lực và sức khỏe cho những cơ sở kinh doanh nhỏ.

Trong trường hợp này, việc “viral” không còn là cơ hội mà trở thành gánh nặng khiến chính chủ quán phải tìm cách… né tránh sự nổi tiếng.