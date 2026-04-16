Trắc nghiệm tính cách SBTI: Giới trẻ khám phá bản thân ở góc độ "lầy lội" hơn?

HHTO - Bên cạnh bài trắc nghiệm tính cách MBTI quen thuộc, giờ đây mạng xã hội đang “phát sốt” với bài test mang tên trắc nghiệm SBTI, nhằm giúp teen khám phá bản thân nhưng ở một góc độ “lầy lội” hơn bao giờ hết.

Trắc nghiệm SBTI (viết tắt của Silly Big Personality Test) là một bài quiz tính cách được biến tấu từ MBTI, mang phong cách hài hước và hóm hỉnh. Được biết, bài test này được ra mắt bởi tài khoản @蛆肉儿串儿 trên nền tảng Bilibili (Trung Quốc). Ban đầu, nhà sáng tạo chỉ đơn giản tạo ra tính cách “DRUNK” để trêu đùa một người bạn bợm rượu của mình. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bài test đã nhanh chóng trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc như Weibo, Bilibili và nhanh chóng "phủ sóng" toàn cầu.

Hưởng ứng trào lưu này, giới trẻ Việt Nam cũng nhanh chóng rủ nhau trải nghiệm để "bắt trend" cùng bài test đang gây sốt.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ kết quả tính cách SBTI trên Threads. Ảnh: uynhi.nef

Bài trắc nghiệm gồm 31 câu hỏi ngẫu nhiên nhưng lại cho ra tới 27 kiểu tính cách độc đáo, mang màu sắc vui nhộn và dí dỏm.

Các câu hỏi trắc nghiệm độc lạ, "có một không hai". Không mang đậm tính học thuật hay cơ sở khoa học nghiêm ngặt, SBTI gây ấn tượng với giới trẻ nhờ hệ thống kết quả đậm chất meme và trendy . Những kết quả tính cách như “Kẻ ngốc”, “Mẹ”, “Người giả chết”, “Quỷ lùn hỗn loạn”… khiến Gen Z vừa hoang mang vừa bật cười thích thú.

Ảnh chụp màn hình.

Ví dụ, nhóm người thuộc tính cách "Sói cô độc" được miêu tả giống như một "con nhím giấu mọi chỗ mềm yếu đi" hay "đừng đục vào tao" theo cách vô cùng gần gũi. Hay như kiểu tính cách “Nhà sư” được mô tả là người “nhìn thấu hồng trần”, sống tách biệt với ồn ào xung quanh, thậm chí thế giới nội tâm còn được ví von rằng “núi Tu Di là lãnh địa tuyệt đối, bất khả xâm phạm”.

Dù có đề cập cả những điểm yếu trong tính cách, SBTI vẫn sử dụng ngôn ngữ hài hước, mới mẻ, giúp “làm dịu” đi cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn, với kiểu tính cách “IMSB Kẻ ngốc”, mô tả lại được diễn đạt dí dỏm như “không phải thật sự ngu, chỉ là phim nội tâm của bạn dài hơn toàn bộ MCU (Marvel Cinematic Universe) cộng lại”, khiến người đọc cũng phần nào cảm thấy đồng cảm.

Có thể thấy, trong bối cảnh các bài trắc nghiệm tính cách ngày càng được xem trọng, SBTI đã mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn khi không đặt nặng tính chính xác, mà thay vào đó là sự hài hước và chấp nhận những nét chưa hoàn hảo của mỗi cá nhân. Qua đó, giúp người trẻ nhìn nhận bản thân một cách tích cực và thêm thoải mái.