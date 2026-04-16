Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trắc nghiệm tính cách SBTI: Giới trẻ khám phá bản thân ở góc độ "lầy lội" hơn?

Hoàng Yến

HHTO - Bên cạnh bài trắc nghiệm tính cách MBTI quen thuộc, giờ đây mạng xã hội đang “phát sốt” với bài test mang tên trắc nghiệm SBTI, nhằm giúp teen khám phá bản thân nhưng ở một góc độ “lầy lội” hơn bao giờ hết.

Trắc nghiệm SBTI (viết tắt của Silly Big Personality Test) là một bài quiz tính cách được biến tấu từ MBTI, mang phong cách hài hước và hóm hỉnh. Được biết, bài test này được ra mắt bởi tài khoản @蛆肉儿串儿 trên nền tảng Bilibili (Trung Quốc). Ban đầu, nhà sáng tạo chỉ đơn giản tạo ra tính cách “DRUNK” để trêu đùa một người bạn bợm rượu của mình. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bài test đã nhanh chóng trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc như Weibo, Bilibili và nhanh chóng "phủ sóng" toàn cầu.

Hưởng ứng trào lưu này, giới trẻ Việt Nam cũng nhanh chóng rủ nhau trải nghiệm để "bắt trend" cùng bài test đang gây sốt.

7f1cf201-7d1a-461e-969c-bd9b7b98b5c9.png
Nhiều bạn trẻ chia sẻ kết quả tính cách SBTI trên Threads. Ảnh: uynhi.nef

Bài trắc nghiệm gồm 31 câu hỏi ngẫu nhiên nhưng lại cho ra tới 27 kiểu tính cách độc đáo, mang màu sắc vui nhộn và dí dỏm.

anh-man-hinh-2026-04-15-luc-130315-851.png
anh-man-hinh-2026-04-15-luc-130325-4477.png
Các câu hỏi trắc nghiệm độc lạ, "có một không hai". Không mang đậm tính học thuật hay cơ sở khoa học nghiêm ngặt, SBTI gây ấn tượng với giới trẻ nhờ hệ thống kết quả đậm chất memetrendy. Những kết quả tính cách như “Kẻ ngốc”, “Mẹ”, “Người giả chết”, “Quỷ lùn hỗn loạn”… khiến Gen Z vừa hoang mang vừa bật cười thích thú.
anh-man-hinh-2026-04-14-luc-233744-7073.png
anh-man-hinh-2026-04-14-luc-233658-301.png
Ảnh chụp màn hình.

Ví dụ, nhóm người thuộc tính cách "Sói cô độc" được miêu tả giống như một "con nhím giấu mọi chỗ mềm yếu đi" hay "đừng đục vào tao" theo cách vô cùng gần gũi. Hay như kiểu tính cách “Nhà sư” được mô tả là người “nhìn thấu hồng trần”, sống tách biệt với ồn ào xung quanh, thậm chí thế giới nội tâm còn được ví von rằng “núi Tu Di là lãnh địa tuyệt đối, bất khả xâm phạm”.

anh-man-hinh-2026-04-14-luc-233603-3373.png
anh-man-hinh-2026-04-14-luc-233640-7616.png

Dù có đề cập cả những điểm yếu trong tính cách, SBTI vẫn sử dụng ngôn ngữ hài hước, mới mẻ, giúp “làm dịu” đi cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn, với kiểu tính cách “IMSB Kẻ ngốc”, mô tả lại được diễn đạt dí dỏm như “không phải thật sự ngu, chỉ là phim nội tâm của bạn dài hơn toàn bộ MCU (Marvel Cinematic Universe) cộng lại”, khiến người đọc cũng phần nào cảm thấy đồng cảm.

Có thể thấy, trong bối cảnh các bài trắc nghiệm tính cách ngày càng được xem trọng, SBTI đã mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn khi không đặt nặng tính chính xác, mà thay vào đó là sự hài hước và chấp nhận những nét chưa hoàn hảo của mỗi cá nhân. Qua đó, giúp người trẻ nhìn nhận bản thân một cách tích cực và thêm thoải mái.

hht1479-coverfb.jpg
Hoàng Yến
