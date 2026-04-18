Hoa hậu Thanh Thủy: "Tôi luôn tin rằng văn hóa là một điều vô cùng diệu kỳ"

AN PHONG - Ảnh: FBNV

HHTO - Vinh dự là một trong 8 gương mặt được chọn phát biểu tại Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, Hoa hậu Thanh Thủy đã mang đến thông điệp: “Văn hóa chính là sợi dây liên kết diệu kỳ giữa hai dân tộc."

Ngày 15/4, trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thanh thiếu nhi 2 nước tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP Bắc Kinh, Trung Quốc).

Vinh dự là một trong 8 gương mặt được chọn phát biểu, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã mang đến thông điệp: “Văn hóa chính là sợi dây liên kết diệu kỳ giữa hai dân tộc”.

Khẳng định văn hóa chính là sợi dây liên kết, Hoa hậu Thanh Thủy tin rằng chính niềm tin và nỗ lực hành động giúp thế hệ trẻ hai nước Việt - Trung vượt qua mọi thử thách, để “nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó sẽ nở hoa”. Theo cô, chính những điểm tương đồng văn hóa tạo nên sự gắn kết, còn khác biệt lại là động lực để người trẻ khám phá và học hỏi lẫn nhau.

“Tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hồi hộp và xúc động khi được là một trong những đại diện thanh niên Việt Nam - Trung Quốc có cơ hội tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hành trình Đỏ - nghiên cứu, học tập tại Bắc Kinh. Đây cũng là một vinh dự lớn trong cuộc đời tôi”, Thanh Thủy chia sẻ.

Được chọn là 1 trong 8 đại diện thanh thiếu nhi phát biểu tại sự kiện, Thanh Thủy đã mang theo tinh thần của một người yêu văn hóa để sẻ chia tiếng nói của thế hệ mình: “Tôi luôn tin rằng, văn hóa là một điều vô cùng diệu kỳ. Chính những nét tương đồng đã giúp chúng ta thêm đồng điệu, và chính những sự khác biệt lại là thỏi nam châm khiến những người trẻ tò mò, khao khát tìm hiểu về nhau sâu sắc hơn."

Với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Bắc Kinh - Trung Quốc là cơ hội để trải nghiệm, lắng nghe và hiểu rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ hôm nay.

Người đẹp chia sẻ sự vinh dự, may mắn khi là một thành viên của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam: “Châu Anh không chỉ vinh dự khi được gặp gỡ, lắng nghe các đồng chí lãnh đạo hai nước, mà còn ấn tượng bởi những người bạn đồng hành - mỗi người một màu sắc, nhưng cùng chung tinh thần học hỏi và cống hiến."

AN PHONG - Ảnh: FBNV
