Thanh niên Việt Nam lan tỏa tinh thần kết nối trong Hành trình Đỏ tại Trung Quốc

Ý Lê (tổng hợp)

HHTO - Không chỉ là một chuyến đi, "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ với các đại biểu thanh niên Việt Nam, nơi họ được lắng nghe, kết nối và cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 11 - 18/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức với sự tham dự của gần 200 thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập”. - Ảnh: TTXVN

Sự kiện không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với thế hệ trẻ, mà còn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong việc tiếp nối truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ. - Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về hành trình trên trang cá nhân, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh cho biết: “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” tại Bắc Kinh - Trung Quốc là cơ hội để trải nghiệm, lắng nghe và hiểu rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ hôm nay. May mắn là một thành viên của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, Châu Anh không chỉ vinh dự khi được gặp gỡ, lắng nghe các đồng chí lãnh đạo hai nước, mà còn ấn tượng bởi những người bạn đồng hành - mỗi người một màu sắc, nhưng cùng chung tinh thần học hỏi và cống hiến".

Á hậu Châu Anh tham gia chương trình ﻿tại Bắc Kinh (Trung Quốc). - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, những phát biểu của lãnh đạo hai nước đã để lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho các đại biểu trẻ. Thông điệp “thanh niên hai nước chính là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị” không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Cùng chung cảm xúc, sinh viên Vũ Quỳnh Anh bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt trong hành trình ý nghĩa này trên trang cá nhân: "Đây không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là động lực để mình nỗ lực học tập, cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới".

Sinh viên Vũ Quỳnh Anh vinh dự và tự hào khi là một trong gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình. - Ảnh: FB Anh Quynh Vu

Chia sẻ về trải nghiệm này, Hoa hậu Thanh Thủy không giấu được niềm vui và tự hào trên mạng xã hội. Không chỉ là đại biểu tham dự, cô còn vinh dự được chọn là 1 trong 8 đại diện thanh niên phát biểu với chủ đề "Kế thừa và đổi mới văn hóa", mang theo góc nhìn của một người trẻ yêu văn hóa để lan tỏa thông điệp kết nối giữa hai quốc gia.

Theo cô, văn hóa chính là cầu nối quan trọng giúp thanh niên hai nước xích lại gần nhau. Những điểm tương đồng tạo nên sự đồng điệu, trong khi khác biệt lại khơi dậy sự tò mò, thôi thúc thế hệ trẻ tìm hiểu và gắn kết sâu sắc hơn.

Bài chia sẻ trải nghiệm trên trang cá nhân của Hoa hậu Thanh Thủy.

"Hành trình Đỏ" không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý thức kết nối của thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia trong tương lai.

