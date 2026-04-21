Khoai Lang Thang phủ nhận "nói móc" đồng nghiệp, Khoa Pug phản ứng ra sao?

HHTO - Sau khi bị một tài khoản mạng xã hội tung tin từng "nói móc" đồng nghiệp, Khoai Lang Thang đã lập tức phản bác. Cùng với đó, người được nhắc đến là YouTuber Khoa Pug cũng nhanh chóng lên tiếng làm rõ mối quan hệ giữa hai anh em.

Tối 20/4, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng với một bài đăng trên Threads nhắc tên YouTuber Khoai Lang Thang, đặt câu hỏi "Có ai thấy Khoai Lang Thang bị giả không?" kèm theo những lời đánh giá như "toan tính", "cố tình tỏ vẻ lịch sự, dễ thương".

Ngay sau đó, bên dưới bài đăng, một tài khoản khác liệt kê thêm một số "góc khuất" về Khoai Lang Thang, đặc biệt gây chú ý khi nói rằng Khoai Lang Thang từng "hơn thua" với Khoa Pug - một YouTuber cùng làm vlog du lịch sở hữu kênh YouTube hơn 4,7 triệu lượt đăng ký. Vài phút sau, Khoai Lang Thang đã nhanh chóng để lại bình luận bác bỏ toàn bộ những lời bịa đặt sai sự thật của tài khoản Threads kia.

Trước tốc độ viral của chủ đề, Khoai Lang Thang đã cập nhật trạng thái trên trang Threads cá nhân, giãi bày: "Thiệt lòng là chính Khoai cũng thấy Khoai làm clip lúc coi được lúc coi chưa được. Nhiều khi mấy chục tập thì mới được 1 tập mình thấy tâm đắc. Nên mọi người chê là chuyện rất thoải mái lắng nghe luôn. Có điều cái bình luận nói Khoai từng đăng bài "móc đểu bạn bè đồng nghiệp KP (PV: Khoa Pug) trên mạng" là Khoai không có nha. Khoai cũng "tỉnh" mà, đâu có xà lơ ba trợn vậy chứ, bạn nói chuyện đó như thiệt nên Khoai tức quá vô bình luận giải thích thôi, chứ không có sao đâu nha bác mình ơi".

Khoai Lang Thang khéo léo giải đáp từng khúc mắc về lời bịa đặt từ một bộ phận netizen.

Không chỉ Khoai Lang Thang, người đồng nghiệp vô tình được réo tên là Khoa Pug cũng lên tiếng phân tích rõ sự tình. Khoa Pug khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt với Khoai Lang Thang, không có mâu thuẫn hay "nấu xói" gì nhau.

Xét về ý tưởng và cách truyền tải của những video xuất hiện trên hai kênh, Khoa Pug cho rằng "mỗi người một vẻ". Anh xem những nội dung làm về du lịch, ẩm thực đầy "chất liệu chữa lành" trên kênh của Khoai Lang Thang như mùi vị của chai Sting dâu, "khi khui ra uống thì sẽ ngọt từ đầu đến cuối. Ai cũng thích, ai cũng mê, ai cũng có thể thưởng thức".

Ngược lại, Khoa Pug cho rằng phong cách "rì-viu" du lịch của bản thân "lên xuống theo cảm xúc", có vị của loại rượu vang, không phải ai cũng "thích từ lần xem đầu tiên". Ở đó, có người nếm vị đầu thấy chát quá bỏ không uống được nhưng có người lại thấy lúc đầu chát, lúc sau hậu vị lại thấy ngọt, rồi thấy ghiền, rồi say lúc nào không hay.

Khoa Pug﻿ bác bỏ thông tin xích mích với Khoai Lang Thang, cho rằng nội dung của mỗi người đều có nét riêng, không là "bản sao" của ai nên sẽ giúp người xem có nhiều lựa chọn tùy theo "gu".

Cách lên tiếng kịp thời của Khoa Pug và tương tác dễ thương của Khoai Lang Thang khi chỉ nhận bản thân là "nước dừa còn Khoa Pug là rượu vang" nhanh chóng nhận "bão tim" từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả vốn là fan của cả Khoai Lang Thang và Khoa Pug xác nhận nội dung của hai kênh phát triển theo hướng "nước sông không phạm nước giếng". Nếu như Khoai Lang Thang mang đến những thước phim gần gũi, giới thiệu về những địa điểm du lịch, món ăn được cho là phù hợp với tệp khách tầm trung, khá giả thì Khoa Pug lại đưa người xem lạc vào những nơi sang trọng, xa xỉ.

Những vlog của Khoai Lang Thang và Khoa Pug thu hút khán giả bởi lối dẫn chuyện dí dỏm, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị.

