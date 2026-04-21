Thương hiệu nước giặt số 1 Mỹ trở lại Việt Nam, bạn đã thử chưa?

Từ hình ảnh gói bột giặt “tẩy trắng” áo cùng câu nói “Ngạc nhiên chưa?” quen thuộc, Tide nay đánh dấu sự trở lại của dòng nước giặt sau 10 năm vắng bóng tại Việt Nam, đem đến lựa chọn làm sạch vượt trội cho người tiêu dùng Việt.

Danh tiếng vượt thời gian

Với hơn 75 năm phát triển tại Mỹ, Tide từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình, gắn liền với hiệu quả làm sạch ổn định và đáng tin cậy. Với gần 1 triệu chai nước giặt Tide Original bán ra mỗi năm, thương hiệu này liên tục nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất trên các nền tảng thương mại điện tử của xứ cờ hoa. Tide còn thường xuyên được các hãng máy giặt hàng đầu khuyến nghị sử dụng nhờ thân thiện với vải và làm sạch lồng giặt.

Tide, thương hiệu nước giặt số 1 Mỹ, đã chính thức trở lại Việt Nam

Độ phủ của Tide không dừng lại ở thị trường tiêu dùng, mà còn xuất hiện trong văn hóa đại chúng, với sự đồng hành và tin dùng của nhiều ngôi sao từ các bộ phim nổi tiếng như Stranger Things hay Doctor Strange, và vận động viên bóng bàn số 1 thế giới - Tôn Dĩnh Sa.

Lần trở lại Việt Nam này, các sản phẩm Tide chính hãng sẽ được sản xuất tại nhà máy của Procter & Gamble tại Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Điều này giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm đạt chuẩn quốc tế với chất lượng đồng nhất.

Công nghệ trắng sạch như mới

Là anh lớn trong ngành nước giặt, Tide tập trung phát triển công nghệ xoay quanh các vấn đề giặt giũ thường gặp trong gia đình.

Với công nghệ độc quyền, nước giặt Tide giúp quần áo trắng tinh như mới

Với Enzyme đặc biệt kết hợp công nghệ Polymer độc quyền, nước giặt Tide Trắng Sáng Nguyên Bản giúp nhẹ nhàng bóc tách vết bẩn và các tác nhân gây ố vàng ra khỏi sợi vải, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội mà vẫn bảo vệ chất liệu vải. Đồng thời, công thức đậm đặc hơn 120% so với nước giặt thường giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trong một lần giặt, đặc biệt phù hợp với những mẻ đồ lớn, quần áo để lâu ngày hoặc nhu cầu giặt máy thường xuyên.

Đơn giản hóa việc giặt giũ mỗi ngày

Trên nền tảng công nghệ làm sạch vượt trội, nước giặt Tide hướng đến việc tối giản quy trình giặt giũ mỗi ngày với các ưu điểm như dễ sử dụng, dễ cân đong và phù hợp với nhiều loại máy giặt. Chỉ với một lần giặt, quần áo có thể trở nên trắng như mới, sạch vượt bậc, giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả trắng sáng.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho các cặp đôi hoặc gia đình bận rộn, mong muốn quần áo luôn sạch và sáng mà không cần phải giặt bằng tay. Thay vì phải ngâm, vò hay xử lý từng vết bẩn theo cách thủ công, sản phẩm giúp đơn giản hóa quy trình giặt giũ, để người dùng có thể yên tâm giao phó việc làm sạch cho máy, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giảm bớt áp lực từ những công việc lặp lại mỗi ngày.

Tide – Trắng sạch – Ngạc nhiên chưa?

