Đại học Monash mở rộng lộ trình học tập quốc tế cho sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam tại Malaysia

Đại học Monash vừa triển khai lộ trình đào tạo mới và chương trình học bổng đặc biệt, qua đó mở rộng cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới ngay tại cơ sở Monash Malaysia.

Đại học Monash vừa mở rộng chương trình hợp tác đã triển khai trước đó với Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), vốn cho phép sinh viên hoàn thành một phần chương trình tại Úc. Với thỏa thuận mở rộng mới, sinh viên các ngành kinh doanh, thương mại, truyền thông số và truyền thông cũng sẽ có cơ hội theo học một phần chương trình tại cơ sở Monash Malaysia.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Monash và Học viện Ngoại giao Việt Nam (Ảnh: Monash)

Giám đốc Vận hành kiêm Trưởng phòng Đăng ký Học vụ của Monash Malaysia, ông Roshana Nanayakkara, cho biết điều này tạo điều kiện để sinh viên lựa chọn học tập tại các cơ sở gần gia đình hơn: “Việc mở rộng này giúp sinh viên Học viện Ngoại giao tiếp cận chất lượng đào tạo của Đại học Monash ngay tại khu vực gần Việt Nam. Cơ sở tại Malaysia mang đến môi trường học tập đa dạng, năng động, thuận tiện di chuyển từ Việt Nam, đồng thời giúp sinh viên duy trì sự gắn kết với nền kinh tế khu vực”.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, T.S Nguyễn Thị Thìn, đánh giá cao việc mở rộng hợp tác, qua đó giúp sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu về Malaysia - một đối tác quan trọng trong khu vực.

T.S Nguyễn Thị Thìn nhận định: “Malaysia là đối tác gần gũi và có vai trò ngày càng quan trọng đối với Việt Nam, với mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân trong ASEAN. Việc tiếp cận môi trường kinh tế năng động, xã hội đa văn hóa và vai trò ngày càng rõ nét của Malaysia như một trung tâm kinh doanh khu vực sẽ giúp sinh viên mở rộng góc nhìn và hiểu rõ hơn về thị trường Đông Nam Á. Cùng với chất lượng đào tạo vốn là thế mạnh của cả hai bên, những trải nghiệm này sẽ trang bị tốt hơn cho các nhà ngoại giao, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp tương lai của Việt Nam, giúp họ đóng góp một cách thiết thực cho hợp tác khu vực cũng như các mục tiêu kinh tế và chiến lược dài hạn của đất nước.”

Bên cạnh đó, Monash cũng hợp tác với doanh nghiệp xã hội Việt Nam Know One Teach One (KOTO) giới thiệu chương trình Học bổng Toàn phần KOTO Dream dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập và phát triển nghề nghiệp.

Kể từ năm nay, Đại học Monash sẽ cấp học bổng cho ba học viên tốt nghiệp từ KOTO, bao gồm toàn bộ học phí cùng các hỗ trợ về sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế và chi phí thị thực.

Các đại diện từ Đại học Monash và tổ chức Know One Teach One tại sự kiện công bố Chương trình Học bổng KOTO Dream. (Ảnh: Monash)

Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Đại học Monash Malaysia, Giáo sư Danh dự được phong tước Dato’, Tiến sĩ Adeeba Kamarulzaman, đã có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp công bố chương trình. Bà cho biết: “Chương trình học bổng này được xem là một sự đầu tư cho tương lai của Việt Nam, mở ra cơ hội để những bạn trẻ giàu nghị lực, có khát vọng đóng góp tích cực cho cộng đồng được tiếp cận môi trường học tập tại Đại học Monash.”

Theo đó, các sinh viên nhận học bổng sẽ theo học bậc cử nhân trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế và khoa học xã hội, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng học thuật song song với việc phát triển các kỹ năng nghề đã được đào tạo tại KOTO. Dự kiến, hai sinh viên sẽ theo học tại cơ sở Monash Malaysia (Subang Jaya), sinh viên còn lại sẽ học tại một trong các cơ sở của trường tại Úc.

Know One Teach One (Biết Một Dạy Một) là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình đào tạo dịch vụ nhà hàng – khách sạn gắn với thực tiễn, KOTO giúp học viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và sự tự tin để xây dựng tương lai bền vững.

Nhà sáng lập KOTO, ông Jimmy Phạm, nhận định các suất học bổng này đánh dấu một bước chuyển quan trọng, giúp các cựu học viên từng bước phát triển để trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đại học Monash đã hiện diện tại Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư lâu dài vào nghiên cứu và giáo dục, góp phần hỗ trợ định hướng phát triển của quốc gia. Với thế mạnh trong các lĩnh vực như chính sách khí hậu và năng lượng, năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, đô thị thông minh, cùng công nghệ máy học, an ninh mạng và phân tích dữ liệu, Monash đang góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.