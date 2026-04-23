Gen Z “phải lòng” túi tái chế làm từ lưới cá: Vừa xinh lạ, vừa bảo vệ môi trường

HHTO - Gần đây, chiếc túi được tái chế từ lưới cá của ngư dân đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trên nền tảng Threads. Không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, túi lưới còn trở thành “hot item” phù hợp với xu hướng thời trang của giới trẻ.

Trong bối cảnh thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hiện nay, người trẻ cũng càng nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên thông qua việc thay đổi thói quen tiêu dùng trong sinh hoạt thường ngày. Nhiều sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường, chẳng hạn như ống hút gạo, tote bag làm từ quần áo cũ… cũng từ đó mà càng trở nên phổ biến.

Hòa cùng xu hướng này, mẫu túi được “biến tấu” từ lưới cá của ngư dân đến từ tổ chức Những Bước Chân Xanh đã thu hút đông đảo sự ủng hộ đến từ giới trẻ. Là công ty du lịch lữ hành hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, Những Bước Chân Xanh không chỉ nổi tiếng với các tour du lịch đậm chất “local” tại Ninh Hòa - Khánh Hòa mà còn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như nhặt rác, chai nhựa ngoài bãi biển.

Chiếc túi tái chế từ lưới cá của ngư dân cũng ra đời từ chính tinh thần và sứ mệnh ý nghĩa đó.

Những lưới cá cũ đã được tiếp thêm một “cuộc sống mới”. Ảnh: @nhungbuocchanxanh

Được biết, sản phẩm được làm từ 70% lưới đánh cá cũ của ngư dân địa phương. Những tấm lưới sau khi không còn sử dụng sẽ được thu gom, làm sạch, phơi khô và may thành túi, góp phần hạn chế rác thải ra môi trường.

Công đoạn làm túi được Những Bước Chân Xanh chia sẻ. Ảnh màn hình.

Túi lưới được thiết kế với nhiều kích cỡ đa dạng từ nhỏ đến lớn để phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày như đi chợ, đi làm. Ngoài ra, sản phẩm có mức giá hợp lý, phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng.

Sự đón nhận tích cực từ khách sử dụng túi. Ảnh: @nhungbuocchanxanh.

Hơn nữa, màu xanh độc đáo của chiếc túi cũng là một yếu tố gây ấn tượng với Gen Z, thường được phối cùng những outfit nhiều màu sắc trong các dịp du lịch, đi biển.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tiện ích, chiếc túi còn mang theo câu chuyện về biển và hành trình “tái sinh” từ rác thải, khiến nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú và tự hào khi sử dụng.

Có thể thấy, không cần đến sản phẩm hàng hiệu đắt tiền, những chiếc túi lưới tái chế giản dị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới lối sống bền vững hiện nay.