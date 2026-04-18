Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

"Bước vào hai thế giới": Triển lãm tranh của teen khiến người xem thấy chính mình

Như Quỳnh (tổng hợp)

Không chỉ là nơi trưng bày tranh, triển lãm "You Are My Destiny - Two Worlds Experience" đang trở thành điểm hẹn nghệ thuật cực "chill" của giới trẻ TP.HCM - diễn ra từ 18/4 - 25/4. Tại đây, bạn có thể khám phá hai phiên bản cảm xúc của chính mình.

Nếu cuối tuần này bạn đang tìm một không gian vừa nghệ thuật, vừa "deep" nhưng vẫn đủ "vibe" để chụp ảnh "sống ảo", thì triển lãm You Are My Destiny - Two Worlds Experience chắc chắn là một lựa chọn đáng thử.

Ngày 18/4, tại Làng Đại học SIU (Thảo Điền), triển lãm quy tụ hàng trăm tác phẩm của học sinh từ Tiểu học đến Trung học. Nhưng điều khiến sự kiện này khác biệt không nằm ở số lượng tranh, mà ở cách các bạn học sinh kể câu chuyện của mình bằng màu sắc và cảm xúc.

cover-16.jpg

Phong cách Two Worlds - One Journey (Hai thế giới - Một hành trình) dẫn dắt người xem đi qua hai không gian đối lập nhưng lại kết nối chặt chẽ.

Ở Little Worlds - thế giới nhỏ, mọi thứ rực rỡ, tươi sáng và đầy năng lượng - đúng chất thế giới tuổi thơ. Những bức tranh nhiều màu sắc, những góc workshop làm móc khóa nhựa hay khu check-in "Welcome to my world" khiến không gian này giống như một "vũ trụ mini" của sự hồn nhiên.

cover-19.jpg

Trái ngược hoàn toàn, Inner Worlds - thế giới nội tâm - lại mang sắc thái trầm lắng hơn, với ánh sáng dịu và âm nhạc nhẹ. Đây là nơi các nghệ sĩ teen thể hiện những suy nghĩ sâu sắc, góc nhìn cá nhân về cuộc sống, đôi khi là những trăn trở rất người lớn. Những hoạt động như ký họa chân dung hay vẽ tranh phong cảnh giúp người xem không chỉ đứng ngoài mà còn trực tiếp "nhập vai" vào hành trình sáng tạo.

cover-17.jpg

Điểm thú vị nhất có lẽ là khu Chill Zone - nơi bạn sẽ được hỏi một câu tưởng chừng đơn giản: "Bạn thấy mình thuộc về thế giới nào?". Và cũng chính tại đây, nhiều bạn trẻ đã bất ngờ nhận ra… mình vừa là đứa trẻ vô tư, vừa là một người đang lớn với nhiều suy nghĩ phức tạp.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động "xem tranh", triển lãm còn mang đến trải nghiệm đa giác quan: Từ không gian, âm thanh đến các hoạt động tương tác. Mỗi tác phẩm dù là tranh vẽ, tranh nhựa hay sản phẩm từ đất sét đều là một mảnh ghép cá tính, góp phần tạo nên bức tranh chung về hành trình trưởng thành của teen.

cover-18.jpg

Bên cạnh đó, khu trưng bày các tác phẩm đạt giải từ cuộc thi Let Colors Speak qua nhiều năm cũng thu hút đông đảo người xem, với loạt ý tưởng sáng tạo từ những câu chuyện đời thường đến các phong cách trừu tượng đầy chiều sâu.

Triển lãm mở cửa tự do từ 8h đến 19h, kéo dài đến hết ngày 25/4/2026. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nơi kết nối học sinh - phụ huynh - nhà trường, đồng thời truyền cảm hứng để người trẻ dám thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Và biết đâu, sau khi bước ra khỏi "hai thế giới" ấy, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chính mình.

cover-20.jpg
bia1479.jpg
#triển lãm tranh #giới trẻ #nghệ thuật #triển lãm You Are My Destiny Two Worlds Experience #teen

