Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác minh vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream

Lê Linh

HHTO - Chiều 23/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có phản hồi liên quan đến vụ rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) bị chỉ trích vì câu rap bị cho là phản cảm trên sóng livestream.

Theo đại diện Sở, đơn vị đã nắm được nội dung phản ánh và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, làm rõ vụ việc theo quy định.

Liên quan đến ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, Sở cho biết thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa những giá trị tích cực. Đồng thời, cơ quan này nhấn mạnh việc tuân thủ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL nhằm xây dựng hình ảnh đẹp và nâng cao trách nhiệm với công chúng.

Rapper B Ray.

Trước đó, giữa tháng 4, B Ray trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau một đoạn rap trong buổi livestream cùng một số nghệ sĩ trẻ. Cụ thể, nam rapper có câu rap gây tranh cãi với nội dung bị cho là thiếu chuẩn mực, khiến nhiều khán giả phản ứng gay gắt. Không ít ý kiến cho rằng lời rap này mang tính hạ thấp phụ nữ và không phù hợp khi xuất hiện trong không gian công khai.

Đây không phải lần đầu B Ray vướng ồn ào liên quan đến nội dung ca từ. Năm 2023, sản phẩm Để ai cần của nam rapper từng gây tranh cãi dữ dội vì ca từ bị đánh giá là tiêu cực, phản cảm. Sau đó, ngày 3/1/2024, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã mời nam rapper lên làm việc. Tại đây, B Ray thừa nhận thiếu sót khi biểu diễn ca khúc có nhiều từ ngữ không phù hợp và đã cùng đơn vị quản lý chủ động gỡ bỏ sản phẩm khỏi các nền tảng số.

B Ray sinh năm 1993, từng có thời gian sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc như Ex’s Hate Me, Anh nhà ở đâu thế hay Con trai cưng... Ngoài ra, nam rapper cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Rap Việt trong hai mùa liên tiếp (2023 - 2024).

Lê Linh
