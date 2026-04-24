Thí sinh Olympia 26 bật khóc vì thua cuộc: Không ai đáng bị giễu cợt vì bộc lộ cảm xúc

HHTO - Hình ảnh Ngọc Sáng bật khóc sau khi về Nhì ở Cuộc thi Tháng 3 Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia 26 bất ngời khiến cậu bạn phải đón nhận nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí độc hại.

Tại cuộc thi Tháng 3 Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, ở lượt Về đích cuối cùng của Tuấn Kiệt, cậu bạn không có đáp án cho câu hỏi Văn học (30 điểm). Cơ hội nhường lại cho 3 thí sinh còn lại là Công Dũng (130 điểm), Ngọc Sáng (175 điểm), Thái Dương (180 điểm).

Công Dũng nhấn chuông nhưng đưa ra đáp án sai, bị trừ 15 điểm, đồng nghĩa hết cơ hội lội ngược dòng. Ngay khi MC công bố đáp án "Thề Non Nước", Ngọc Sáng đã hét lên tiếc nuối (đoán rằng bạn biết câu trả lời đúng nhưng không kịp nhấn chuông).

Tuấn Kiệt trả lời đúng câu hỏi 30 điểm cuối cùng trong gói Về đích của mình (nâng tổng điểm lên 100). Thái Dương trở thành nhà vô địch. Ngọc Sáng gục ngã vì không còn cơ hội vươn lên. Cậu bạn ôm mặt khóc.

Sau khi cuộc thi phát sóng, fanpage của Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng một video ngắn nhìn lại hành trình của 4 "nhà leo núi" ở cuộc thi Tháng 3 Quý 2. Mở đầu là cảnh Ngọc Sáng khóc nức nở và được MC, người thân, bạn bè an ủi. Đây chính là nguồn cơn khiến cậu bạn nhận về hàng loạt bình luận tiêu cực của dân mạng.

Một cuộc tranh luận nổ ra về khoảnh khắc nam sinh về Nhì bật khóc.

Bên dưới video, nhiều tài khoản bình luận giễu cợt Ngọc Sáng quá yếu đuối, được gia đình bảo bọc quá mức dẫn "chút thất bại" cũng suy sụp, khóc lóc. Bình luận góp ý nhẹ nhàng thì cho rằng Ngọc Sáng nên kiểm soát cảm xúc và hãy khóc ở hậu đài, nặng nề hơn, có người mỉa mai cậu bạn "mắc bệnh ngôi sao", "diễn trò"...

Một bình luận trái chiều.

Những ý kiến bảo vệ Ngọc Sáng.

Giữa luồng ý kiến trái chiều cũng có những ý kiến bênh vực Ngọc Sáng. Một chàng trai 17 tuổi bật khóc khi thua cuộc chẳng có gì sai. Một số tài khoản được cho là bạn học của Sáng đã giải thích, bênh vực cho cậu bạn và mong dân mạng thông cảm cho nam sinh. Theo những bình luận này, khoảnh khắc gia đình vây quanh (đút bánh mì) ở hậu trường là khi Sáng bị tụt đường huyết sau vòng thi Vượt chướng ngại vật, "không phải thua xong làm mình làm mẩy hay gia đình bao bọc như một số bình luận có nói".

Ngọc Sáng không phải thí sinh duy nhất bật khóc sau khi dừng lại ở Đường Lên Đỉnh Olympia, cũng không phải người đầu tiên bị dân mạng chỉ trích về thái độ. Ngay cả những Quán quân Chung kết năm như Thu Hằng - Olympia 20 hay Phú Đức - Olympia 24... cũng từng bị "ném đá" vì thái độ khi ăn mừng chiến thắng. Ý kiến trái chiều đều cho rằng Quán quân phải khiêm tốn, vui nhưng không được thái quá, phải "làm thế này, thế kia" mới là tôn trọng thí sinh khác.

Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, không ai có quyền phán xét cách người khác bộc lộ cảm xúc, chưa nói là tấn công bằng những lời tiêu cực dồn dập đến mức trở thành đợt sóng chỉ trích dữ dội. Ngọc Sáng và tất cả các thí sinh tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia đều là những học sinh dưới 18 tuổi. Một người trưởng thành đôi khi cũng khó kiềm nén cảm xúc khi đối mặt với một sự việc vượt qua sức chịu đựng hay trải qua một cú sốc do áp lực.

Với câu chuyện của Ngọc Sáng, cậu bạn bật khóc là điều chẳng đáng bị đem ra giễu cợt. Khóc không có nghĩa là yếu đuối hay mong manh. Khi cảm xúc được giải tỏa, nam sinh lại tiếp tục nỗ lực để tỏa sáng như viên ngọc giống với tên của mình.

Việc bộc lộ cảm xúc thật khi vui sướng hay tiếc nuối không phải là cơ sở để đánh giá một ai đó có sức chịu đựng kém hay yếu đuối, thậm chí "xả" hết được những cảm xúc bức bối để rồi vượt qua và bước tiếp là điều tích cực và lành mạnh.

Ở video do fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia đăng tải và cả tập chính của cuộc thi Tháng 3 Quý 2, đáng quan tâm hơn "tranh cãi thua cuộc bật khóc" là trận đấu căng thẳng, thú vị đến phút cuối cùng của 4 chàng trai; là khoảnh khắc những "nhà leo núi" chạy đến an ủi Ngọc Sáng; là khoảnh khắc đẹp vô cùng khi Quán quân Thái Dương ôm/ bế lần lượt những "đối thủ" của mình trước khi lên bục nhận vòng nguyệt quế.