Nam sinh Chuyên Hùng Vương giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng Olympia 26

HHTO - Nam sinh Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã có màn thể hiện xuất sắc, liên tục bứt phá xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 với 180 điểm.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Sáng (trường THPT chuyên Sơn La), Dương Tuấn Kiệt (trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng), Trần Công Dũng (trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Công Dũng dẫn đầu với 70 điểm, đứng thứ hai là Ngọc Sáng với 45 điểm, tiếp theo đó là Tuấn Kiệt 30 điểm và Thái Dương 10 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 8 chữ cái, các nhà leo núi đã trải qua những câu hỏi vô cùng hóc búa. Đến câu hỏi gợi ý cuối cùng, Tuấn Kiệt, Ngọc Sáng và Thái Dương lần lượt nhấn chuông để giải mã từ khóa. Cuối cùng, Thái Dương đã đưa ra đáp án chính xác là “Cáp quang”, vươn lên vị trí thứ ba với 60 điểm. Dẫn đầu lúc này là Công Dũng 90 điểm, theo sau là Ngọc Sáng 65 điểm, Tuấn Kiệt 40 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Thái Dương liên tục bứt phá, vươn lên dẫn đầu với 170 điểm, Ngọc Sáng đứng thứ hai với 155 điểm, tiếp theo là Công Dũng với 140 điểm và cuối cùng là Tuấn Kiệt 50 điểm.

Tại phần thi Về đích, Thái Dương đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh đã ghi được 30 điểm nhưng sau đó Công Dũng đã nhấn chuông giành được 20 điểm ở câu hỏi thứ ba. Nam sinh Phú Thọ kết thúc phần thi với 180 điểm.

Ngọc Sáng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở phần thi này, nam sinh chỉ ghi được 20 điểm ở câu hỏi thứ hai, đem về tổng cộng 175 điểm.

Công Dũng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20. Tuy nhiên, nam sinh đã gây tiếc nuối cho khán giả vì không đưa ra được đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi và vụt mất 20 điểm vào tay Tuấn Kiệt ở câu hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi, số điểm của nam sinh Hà Tĩnh là 130 điểm.

Tuấn Kiệt lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30. Mặc dù ở hai câu đầu, nam sinh không trả lời đúng, nhưng sau đó cậu bạn đã lấy lại phong độ, ghi được trọn vẹn 30 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Sau phần thi, Tuấn Kiệt có được 100 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 180 điểm.

Về nhì là Nguyễn Ngọc Sáng (trường THPT chuyên Sơn La) với 175 điểm, đứng thứ ba là Trần Công Dũng (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đạt 115 điểm, theo sau là Dương Tuấn Kiệt (trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng) với 100 điểm.

Ở cuộc thi Tháng 2 - Quý 2, hai nhà leo núi Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ) và Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) đã cùng về nhì với 205 điểm. Chính vì vậy, hai nam sinh đã có thêm phần thi trả lời câu hỏi phụ vô cùng gây cấn. Cuối cùng, sau ba câu hỏi, Nguyên Đức đã xuất sắc giành được tấm vé đi tiếp vào cuộc thi Quý 2.