"Sang tai" cho sĩ tử 2K11 bí kíp ôn Toán hiệu quả trước thềm thi vào lớp 10

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần, nếu các sĩ tử 2K11 vẫn còn “trăn trở” trong việc tìm ra chiến thuật ôn tập hiệu quả cho môn Toán thì dưới đây là các bí kíp "hóa rồng" mà bạn có thể tham khảo.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Cù Huy Cảnh (giáo viên trường THCS Phước Tân - TP.HCM) cho biết cấu trúc đề thi môn Toán năm nay nhìn chung vẫn bám sát chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 như năm trước, có sự phân hóa nhẹ, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn cần có chiến lược làm bài phù hợp để tránh bị “mất đà”. Đáng chú ý, các câu hỏi mang tính vận dụng thực tế vốn là “nỗi ám ảnh” của nhiều sĩ tử có khả năng cao sẽ tiếp tục xuất hiện trong đề thi năm nay.

Học cách đối diện với "lỗ hổng kiến thức"

Ảnh: Anh Nhàn - báo Tiền Phong (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Qua một khoảng thời gian quan sát các bạn học sinh ôn tập, thầy Cảnh nhận thấy nhiều teen thường mắc phải một căn bệnh “nan giải” khi luyện đề đó chính là sợ sai, ngại khó. Đặc biệt là khi các bạn gặp những dạng đề phức tạp như: Vi-et, hình học thực tế, xác suất thống kê... Chính bởi thói quen "lảng tránh" những lỗ hổng kiến thức đã gián tiếp dẫn đến việc các sĩ tử dù cật lực làm đề nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ.

Để vượt qua “bức tường” tâm lý này, teen cần phải học cách “đối diện” trực tiếp với vấn đề. Các bạn có thể cùng học nhóm để trao đổi với nhau về tư duy giải đề hay chủ động hỏi bài các thầy cô, cũng xây dựng cho mình lộ trình học tập hợp lý: Nắm vững những kiến thức căn bản trong sách, tham khảo đề minh họa, đề thi năm trước để làm quen với các dạng.

“Điều quan trọng là phải ghi chép lại cẩn thận những lỗi sai và rút ra kinh nghiệm cho mình để tự tin “xử gọn” khi những câu hỏi đánh đố bất ngờ xuất hiện.”

Bản lĩnh phòng thi là chìa khóa

Bên cạnh việc nắm chắc kiến thức trọng tâm, việc thuần thục những kỹ năng như đọc, phân tích đề và phân bổ thời gian hợp lý trong phòng thi là vô cùng quan trọng, thầy Cảnh cũng đưa ra “chiến thuật” cho các sĩ tử: “Tập trung làm những câu mình có thể nắm trọn điểm rồi hãy tính đến những câu hỏi vận dụng cao để tối ưu điểm số của bài thi".

Ảnh: Như Ý - Báo Tiền Phong (hình chỉ mang tính chất minh họa)

“Các bạn cũng cần rèn luyện tâm thế bình tĩnh, tự tin trước và trong khi làm bài. Bởi khi đó, teen đã gần như nắm được “chìa khóa” để mở ra ước mơ của mình!” - thầy Cảnh nhắn nhủ teen 2K11.

Ngoài ra, tình trạng “cày đêm, ngủ ngày” hay thức trắng trước kỳ thi là điều không hiếm gặp ở các thí sinh trong những giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, thói quen này là vô cùng tai hại, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, khả năng tiếp thu giảm sút. Thay vào đó, teen nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc để giữ tinh thần tỉnh táo và hiệu quả ôn tập tốt nhất.