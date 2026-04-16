24h “chốt sổ” nguyện vọng lớp 10 Hà Nội: Nhận diện “tín hiệu đỏ” để tránh trượt công lập

Áp lực cạnh tranh tăng mạnh khi hồ sơ vượt xa chỉ tiêu
Theo ghi nhận từ biểu đồ đăng ký, một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất là sự chênh lệch lớn giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký.
Có những trường chỉ tuyển khoảng 700 học sinh nhưng số lượng đăng ký nguyện vọng 1 đã lên tới gần 2500 hồ sơ, chưa kể hàng các nguyện vọng khác dồn về. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ chọi tăng cao, kéo theo điểm chuẩn có thể bị đẩy lên mạnh.
Trong bối cảnh này, nếu học sinh vẫn giữ nguyện vọng dựa trên cảm tính hoặc chưa nghiên cứu kỹ phổ điểm của các năm trước, nguy cơ “trượt tất cả” là hoàn toàn có thể xảy ra.
Điểm khảo sát sát ngưỡng: Rủi ro cao nếu không điều chỉnh
Một “tín hiệu đỏ” khác là khi điểm khảo sát của học sinh chỉ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn rất ít so với điểm chuẩn năm trước của trường đăng ký. Trong trường hợp này, việc giữ nguyên nguyện vọng sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt khi xu hướng điểm chuẩn thường tăng theo từng năm.
Ngoài ra, việc đặt các nguyện vọng quá sát nhau về mức điểm - trong khi năng lực chỉ ở mức trung bình khá cũng khiến thí sinh thiếu phương án dự phòng an toàn, dễ rơi vào tình huống không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào.
Đừng “đặt cược” vào cú bứt phá phút chót
Một sai lầm phổ biến là thí sinh kỳ vọng bản thân sẽ “vượt ngưỡng” trong kỳ thi thật, từ đó mạnh dạn đăng ký vào các trường có điểm chuẩn cao hơn năng lực hiện tại từ 1,5-2 điểm.
Trên thực tế, những trường hợp bứt phá là có nhưng không phổ biến. Việc lấy kỳ vọng làm cơ sở chính thay vì dựa trên thực lực sẽ khiến lựa chọn trở nên mạo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Phụ huynh, học sinh cũng cần lưu ý với những trường có điểm chuẩn thấp bất thường trong năm trước hoặc các trường mới chuyển sang hệ công lập. Nếu trường có vị trí thuận lợi hoặc nằm ở khu vực đông dân cư, lượng học sinh khá giỏi có thể đổ về nhiều hơn dự đoán, khiến điểm chuẩn tăng đột biến.
Do đó, việc đánh giá trường chỉ dựa trên dữ liệu 1 năm là chưa đủ, cần kết hợp nhiều yếu tố như xu hướng tuyển sinh, vị trí địa lý và chất lượng đầu vào.
Theo quy chế của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời hạn đến hết 24h ngày 17/4 là cơ hội cuối cùng để các thí sinh cùng gia đình rà soát và điều chỉnh nguyện vọng. Ở thời điểm này, quyết định dứt khoát, dựa trên dữ liệu và đánh giá thực lực sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Một phương án hợp lý không chỉ giúp tăng cơ hội trúng tuyển mà còn giảm áp lực tâm lý cho thí sinh trong kỳ thi sắp tới.