Đồ án tốt nghiệp mà hoành tráng như event thật: Sinh viên GDU đang làm gì vậy?

P.V

Chuỗi đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Truyền thông số, Trường Đại học Gia Định được tổ chức bài bản, góp phần khẳng định định hướng đào tạo “học đi đôi với hành”, nơi sinh viên vừa vững lý thuyết vừa thành thạo kỹ năng thực tiễn.

Đào tạo gắn với thực tiễn – nền tảng hình thành năng lực toàn diện

Đồ án tốt nghiệp không chỉ là cột mốc khép lại hành trình học tập của sinh viên mà còn là thước đo phản ánh chất lượng đào tạo gắn liền thực tiễn.

Với mục tiêu đào tạo mang tính ứng dụng cao, Khoa Truyền thông số, Trường Đại học Gia Định (GDU) đã thiết kế học phần Đồ án tốt nghiệp như một giai đoạn tổng hợp và nâng cao năng lực cho sinh viên.

Sinh viên khoa Truyền thông Số học sử dụng các thiết bị ghi hình.

Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng, đây là cơ hội để sinh viên vận dụng toàn diện kiến thức đã tích lũy từ các học phần như: Truyền thông mới, Quan hệ công chúng, Tổ chức và quản trị sự kiện, Quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông, Hoạch định chiến lược PR… vào việc triển khai các dự án thực tế.

Không dừng lại ở lý thuyết, mỗi đồ án là một quá trình trải nghiệm nghề nghiệp thực thụ, nơi sinh viên phải chủ động từ khâu lên ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến đánh giá hiệu quả.

Trong những năm qua, các đồ án tốt nghiệp của Khoa đã liên tục tạo được dấu ấn với quy mô tổ chức chuyên nghiệp và nội dung giàu giá trị, tiêu biểu như “Khải hoàn Ca 1”, “Khải hoàn Ca 2”. Chương trình không chỉ thu hút sự quan tâm của sinh viên trong trường mà còn lan tỏa đến cộng đồng và các cơ sở đào tạo khác.

Tiếp nối thành công đó, sinh viên khóa 17 tiếp tục khẳng định năng lực qua chuỗi đồ án chất lượng với nhiều chương trình nổi bật như: sự kiện văn hóa “Áo dài Việt – Hành trình di sản”, “Một thuở vàng son”; các chương trình truyền hình trực tiếp “Làn sóng xanh – Một thời để nhớ”, “Tự tình phương Nam”, “Khải hoàn Ca 2026”.

Chương trình truyền hình trực tiếp show âm nhạc “Khải hoàn Ca 2”

TS. Nguyễn Mai Phương – Trưởng Khoa Truyền thông số chia sẻ:“Đồ án tốt nghiệp là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo của Khoa. Năm 2025 ngành Truyền thông đa phương tiện nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển sinh viên theo hướng toàn diện, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn am hiểu văn hóa, lịch sử, xã hội, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp qua từng đồ án

Chuỗi đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 17 ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng được xây dựng thành hệ thống các sự kiện và chương trình mang tính liên kết, xoay quanh chủ đề văn hóa – lịch sử Việt Nam. Mỗi đồ án không chỉ thể hiện sự đầu tư về nội dung mà còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo và tổ chức thực hiện.

Chuỗi sự kiện đồ án tốt nghiệp Khoá 17 ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng tại GDU.

“Áo dài Việt – Hành trình di sản”: Không gian trưng bày và trình diễn tôn vinh tà áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

“Một thuở vàng son”: Không gian tái hiện hành trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam, kết nối ký ức giữa các thế hệ.

“Làn sóng xanh – Một thời để nhớ”: Chương trình âm nhạc tái hiện những ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả Việt.

“Tự tình phương Nam”: Hành trình khám phá bản sắc văn hóa Nam Bộ qua âm nhạc và nghệ thuật.

“Khải hoàn ca 2026”: Tái hiện lịch sử dân tộc qua âm nhạc, chia thành hai giai đoạn trước và sau năm 1975.

Hình ảnh hậu cần cho Chuỗi Đồ án tốt nghiệp.
Hình ảnh hậu cần cho chuỗi đồ án tốt nghiệp.

