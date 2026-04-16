Đáng chờ đợi ở Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng tổ chức, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)… Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp thực hiện.
Hàng chục gian hàng "gì cũng có"
Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026 sẽ tiếp tục quy tụ hàng chục gian hàng đến từ các trường Đại học, Học viện có chuyên ngành khoa học và công nghệ sẽ trực tiếp tư vấn cho học sinh. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng tham gia triển lãm giới thiệu cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Bên cạnh các hoạt động liên quan đến học thuật, chương trình còn có các khu vực check-in hợp gu teen, gian workshop... đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả học sinh, phụ huynh ghé đến.
Sau MC Khánh Vy, ai sẽ khách mời "sít-rịt"?
Thuộc khuôn khổ Ngày hội, song song với hoạt động tư vấn, trải nghiệm tại các gian hàng còn có các buổi tọa đàm, talkshow. Tại đây, các chuyên gia uy tín, khách mời đặc biệt sẽ chia sẻ tầm nhìn mang tính định hướng nghề, kinh nghiệm "vượt vũ môn" cho các bạn học sinh trong thời gian "chạy nước rút"...
MC Khánh Vy - một gương mặt truyền cảm hứng quen thuộc với giới trẻ là một trong những khách mời đặc biệt của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2025. Ai sẽ là gương mặt "sít-rịt" truyền động lực cho teen vào năm nay?
Combo tham quan phòng nghiên cứu - bảo tàng
Năm ngoái, một "tour phòng thí nghiệm" đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng ban tổ chức Ngày hội thực hiện. Tại đây, các anh chị "tiền bối" giúp teen có nhiều trải nghiệm thú vị về khoa học công nghệ như đấu robot, vận hành điều khiển nhà thông minh... Dự kiến, các hoạt động tương tự sẽ tổ chức vào năm nay.
Ngoài ra, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên của Viện - nơi tổ chức Ngày hội. Vì thế, học sinh và phụ huynh còn thể tham quan miễn phí không gian tại đây. Du khách có thể trải nghiệm kỹ thuật làm tiêu bản, vẽ tranh về thế giới thiên nhiên, xem phim 3D...
Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 sẽ diễn ra từ 7h - 12h ngày 17/5/2026 (Chủ nhật) tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.