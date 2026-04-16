Đáng chờ đợi ở Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026

HHTO - Từ những hoạt động sôi nổi, nhận được "cơn mưa lời khen" từ học sinh và phụ huynh, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 - 2026 có gì đáng chờ đợi?

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng tổ chức, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)… Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp thực hiện.

Hàng chục gian hàng "gì cũng có"

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026 sẽ tiếp tục quy tụ hàng chục gian hàng đến từ các trường Đại học, Học viện có chuyên ngành khoa học và công nghệ sẽ trực tiếp tư vấn cho học sinh. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng tham gia triển lãm giới thiệu cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến học thuật, chương trình còn có các khu vực check-in hợp gu teen, gian workshop... đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả học sinh, phụ huynh ghé đến.

Sau MC Khánh Vy, ai sẽ khách mời "sít-rịt"?

Thuộc khuôn khổ Ngày hội, song song với hoạt động tư vấn, trải nghiệm tại các gian hàng còn có các buổi tọa đàm, talkshow. Tại đây, các chuyên gia uy tín, khách mời đặc biệt sẽ chia sẻ tầm nhìn mang tính định hướng nghề, kinh nghiệm "vượt vũ môn" cho các bạn học sinh trong thời gian "chạy nước rút"...

Phần "Tư vấn mùa thi" thuộc khuôn khổ Ngày hội năm ngoái, với sự tham gia trao đổi của đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã đem đến nhiều gợi ý, lời giải đáp để teen gỡ rối những trăn trở trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

MC Khánh Vy - một gương mặt truyền cảm hứng quen thuộc với giới trẻ là một trong những khách mời đặc biệt của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2025. Ai sẽ là gương mặt "sít-rịt" truyền động lực cho teen vào năm nay?

Combo tham quan phòng nghiên cứu - bảo tàng

Năm ngoái, một "tour phòng thí nghiệm" đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng ban tổ chức Ngày hội thực hiện. Tại đây, các anh chị "tiền bối" giúp teen có nhiều trải nghiệm thú vị về khoa học công nghệ như đấu robot, vận hành điều khiển nhà thông minh... Dự kiến, các hoạt động tương tự sẽ tổ chức vào năm nay.

Ngoài ra, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên của Viện - nơi tổ chức Ngày hội. Vì thế, học sinh và phụ huynh còn thể tham quan miễn phí không gian tại đây. Du khách có thể trải nghiệm kỹ thuật làm tiêu bản, vẽ tranh về thế giới thiên nhiên, xem phim 3D...