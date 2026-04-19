Hà Nội: Teen THPT chuyên ĐH Sư phạm "phá đảo" môn Văn với hội thảo cực xịn

Tạm gác lại những giờ học Ngữ Văn qua các trang viết dày chữ phân tích về tác giả, tác phẩm đi! Vừa qua, hội thảo văn học "Vân chữ Vân hình" của các CSPers đã chứng minh: Khi chúng mình tiếp cận văn chương bằng những lăng kính mới mẻ như điện ảnh, môn Văn sẽ trở nên dễ hiểu, dễ cảm nhận hơn bao giờ hết.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc đọc - hiểu thông thường, các bạn học sinh K57 và K58 khối Chuyên Ngữ văn, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đã chọn cách tạo ra sân chơi văn học để teen cùng giao lưu, học hỏi và thỏa thích với niềm đam mê. Hình thức chương trình là hội thảo, nhưng “Vân chữ Vân hình” lại không phải là một buổi học bù đầu với lý thuyết, mà là một không gian mở để teen tự do giải mã những tầng nghĩa ẩn sau con chữ.

Lấy cảm hứng từ khái niệm “vân chữ” của nhà thơ Lê Đạt, nơi mỗi người nghệ sĩ khắc ghi dấu ấn độc bản của mình, các CSPers đã mở rộng biên độ sang thế giới của hình ảnh và ánh sáng. Hội thảo không chỉ là nơi bàn về lý thuyết mà là một hành trình giúp teen thấu hiểu tác phẩm một cách tự nhiên nhất.

Các bạn học sinh thuyết trình về tham luận nghiên cứu của mình.

Điểm khiến dân tình "mắt chữ O mồm chữ A" chính là cách các bạn trẻ tiếp cận môn Văn đầy chuyên nghiệp. Từ các bài tham luận mang tính nghiên cứu sâu như “Trung thành và sáng tạo trong chuyển thể văn học” đến vở kịch dàn dựng công phu, tất cả đều cho thấy môn Văn có thể "biến hình" qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Đặc biệt, CSPers còn đầu tư sản xuất hẳn một bộ phim mang tên “Ngồi khóc trên cây” (lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).

Một phân cảnh trong vở kịch do các bạn học sinh dàn dựng.

Anh Khải Phạm - thành viên đội ngũ sản xuất phim Antiantiart (cựu học sinh chuyên Toán của trường) đã phải thốt lên: “Mình thật sự bất ngờ trước khả năng cảm thụ và dàn dựng của các em. Sản phẩm thể hiện sự chuyên nghiệp mà mình không ngờ một đoàn phim học sinh có thể làm được”. Điều này cho thấy, khi teen thực sự hiểu và yêu văn học, các bạn có thể tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có sức nặng thực sự.

Phim ngắn "Ngồi khóc trên cây" do các bạn học sinh lớp 11 thực hiện.

Bạn Nhã Lan - thành viên Ban Nội dung tâm sự: "Với chúng mình, 'Vân chữ Vân hình' không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, mà là cơ hội để xóa nhòa khoảng cách giữa lý thuyết khô khan và thực hành cảm thụ. Chúng mình tin rằng, văn chương sẽ trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc nhất trên con đường trưởng thành của mỗi người".

Các bậc phụ huynh cùng nhiều bạn học sinh đến từ các trường Chuyên khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng tham dự và trải nghiệm hội thảo.

Việc đào sâu vào các tác phẩm kinh điển để tìm ra những "vân hình" mới mẻ giúp teen rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng sáng tạo không giới hạn. Đó chính là cái "chất" của môn Văn mà không một cuốn sách văn mẫu nào có thể mang lại được.

Hội thảo khép lại nhưng dư âm về một thế giới nghệ thuật đa sắc màu vẫn còn đó. "Vân chữ Vân hình" chính là minh chứng cho việc: Chỉ cần thay đổi cách tiếp cận, văn chương sẽ luôn là "vùng đất hứa" để teen thỏa sức vẫy vùng và khẳng định cái tôi độc bản của mình.