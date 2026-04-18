15 suất học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học bật đèn xanh cho teen Việt

Như Phương
HHTO - Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) 2026 chính thức trở lại với 15 suất học bổng dành cho teen Việt. Với cơ chế học bổng kép, cánh cửa đến New Zealand rộng mở đón chào thế hệ dám nghĩ khác, làm khác và sẵn sàng bật chế độ vươn xa.

Học bổng kép - nhân đôi cơ hội cất cánh đến xứ sở kiwi

Được thiết kế dành riêng cho tài năng Việt, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (New Zealand Universities Awards - NZUA) mở ra lộ trình ưu tiên để teen chạm tay vào nền giáo dục hàng đầu thế giới. Bước sang năm thứ hai, chương trình NZUA 2026 chính thức nâng lên 15 suất học bổng với tổng trị giá 3,4 tỷ đồng.

Môi trường học tập bậc đại học tại New Zealand.

Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường đề cao tư duy độc lập và cá tính riêng thì vùng đất của những dải mây trắng sẽ là nơi bạn tỏa sáng! Với giá trị học bổng 15.000 đô la New Zealand dành cho năm học đầu tiên trong chương trình cử nhân, bạn tự do lựa chọn các ngành học của sáu đại học danh tiếng.

Tên trường Đại học Số suất học bổng
Đại học Auckland 2 suất
Đại học Waikato 3 suất
Đại học Massey 3 suất
Đại học Lincoln 3 suất
Đại học Canterbury 2 suất
Đại học Otago 2 suất
Cơ chế “học bổng kép” tối ưu hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể ứng tuyển thêm học bổng riêng của trường và cộng gộp với học bổng Chính phủ NZUA để tăng lợi thế tài chính.

Khác biệt nằm ở cách bạn kể về chính mình

Đặc biệt, chương trình NZUA 2026 duy trì hình thức nộp hồ sơ trực tuyến với tổng điểm IELTS 7.0 và không yêu cầu điểm tối thiểu cho mỗi kỹ năng. Thay đổi này mở rộng cánh cửa cho những ứng viên có thực lực học thuật tốt, giúp teen xóa bỏ rào cản ngôn ngữ để tự tin tỏa sáng trong vòng ứng tuyển.

Nếu bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh và thư mời nhập học từ đại học New Zealand là điều kiện cần, thì một video 90 giây đậm chất riêng chính là điều kiện đủ để bạn bứt phá, kể câu chuyện cá nhân, chia sẻ về động lực, giúp ban giám khảo hiểu rõ hơn về giá trị thực mà bạn mang lại.

Các đại học New Zealand còn là tọa độ lý tưởng của gần 60% du học sinh Việt Nam vì các sĩ tử có thể nộp đơn xin nhập học ngay khi có kết quả lớp 12, không cần đợi đến khi có chứng nhận tốt nghiệp THPT, hoặc nộp đơn ngay khi có điểm dự đoán nếu theo học chương trình IB hoặc A-level.

Học bổng Chính phủ NZUA 2026 chính thức nhận hồ sơ từ ngày 15/4 đến 12/7/2026. Xem thêm thông tin về học bổng NZUA 2026 tại: https://hocbongnzua.com/

Từ giảng đường đến thị trường quốc tế

Không chỉ dừng lại ở kiến thức, hành trình của bạn sẽ thêm phần rực rỡ với những trải nghiệm thực tế khi ngồi trên ghế nhà trường. Bạn Đặng Ngọc Minh Khuê (Chủ nhân học bổng NZUA 2025 hiện đang theo học Đại học Auckland) bật mí: “Các thầy cô tại New Zealand luôn khuyến khích mình đặt câu hỏi, thử nghiệm ý tưởng mới và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Môi trường học tập cởi mở giúp mình tự tin hơn rất nhiều. Về lâu dài, mình mong muốn tiếp tục gắn bó với New Zealand để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ.”

Khoảnh khắc vinh danh những gương mặt xuất sắc của NZUA 2025.

Du học sinh còn được làm thêm 25 giờ mỗi tuần trong kỳ học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ để trang trải chi phí học tập. Sau khi ra trường, sinh viên có thể ở lại làm việc ba năm tại New Zealand để tích lũy kinh nghiệm làm việc quốc tế.

#học bổng #New Zealand #du học #bậc đại học #NZUA #giáo dục #Việt #học bổng Chính phủ New Zealand

