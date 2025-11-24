Lộ diện 8 tân chủ nhân học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA)

HHTO - 8 chủ nhân của học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) 2025 đã chính thức lộ diện. Thế hệ đầu tiên cất cánh đến 5 trường Đại học hàng đầu của xứ sở Kiwi tiết lộ bí kíp chinh phục học bổng với phiên bản tự nhiên nhất của chính mình.

Màn chào sân cực chất của thế hệ NZUA đầu tiên của Việt Nam

Buổi lễ vinh danh và trao chứng nhận cho 8 tân chủ nhân học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) 2025 đã diễn ra long trọng tại khách sạn Caravelle Saigon. Sự kiện ghi dấu ấn tượng với sự đồng hành của các trường Đại học hàng đầu xứ sở Kiwi có chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, môi trường học tập an toàn và cởi mở về văn hóa.

Thế hệ NZUA đầu tiên rạng rỡ trong khoảnh khắc nhận học bổng. Ảnh: Như Phương

Hơn cả một khoản hỗ trợ tài chính, học bổng NZUA còn là sự tin tưởng vào tiềm năng, ước mơ và khả năng đóng góp cho cộng đồng của các học sinh Việt Nam. Các tân chủ nhân của học bổng đã "lên dây cót” sẵn sàng cho hành trình khám phá và học hỏi thú vị tại New Zealand.

Ông Scott James - Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam

Ông Scott James (Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy sự đa dạng trong ngành học mà các em lựa chọn: Kinh doanh, Vật lý trị liệu, Khoa học, Mỹ thuật, Thương mại và Sư phạm. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện đam mê của mỗi cá nhân mà còn phản ánh phạm vi rộng lớn trong hệ thống giáo dục Đại học của New Zealand, định hình các ngành nghề, cộng đồng và các giải pháp cho tương lai".

Bà Bành Phạm Ngọc Vân (Giám đốc quốc gia Cơ quan Giáo dục New Zealand) trao chứng nhận học bổng cho các bạn học sinh. Ảnh: Như Phương

Chinh phục học bổng với phiên bản tự nhiên nhất của chính mình

Phần chia sẻ từ các chủ nhân Gen Z của học bổng NZUA không chỉ tạo động lực cho học sinh THPT trên cả nước ghi danh học bổng mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị nhân văn khi bạn Đỗ Trần Phương Uyên (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) đã trích 20 triệu đồng để để ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua trận bão lũ lịch sử. Sắp tới Uyên sẽ nhập học tại Đại học Waikato, New Zealand.

Bạn Đỗ Trần Phương Uyên tự tin trong phần phát biểu cảm nghĩ. Ảnh: Như Phương

Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học có phương thức ghi danh độc đáo khi không yêu cầu không yêu cầu các ứng cử viên Gen Z viết luận hay xây dựng hồ sơ cá nhân mà thực hiện một video có thời lượng tối đa 1 phút 30 giây để chia sẻ về bản thân, nguyện vọng và lý do tại sao bạn xứng đáng nhận học bổng này.

Bạn Lê Bùi Sông Ngân (thứ ba bên trái) cùng gia đình đón niềm vui lớn. Ảnh: Như Phương

Bạn Lê Bùi Sông Ngân (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đã đem tình yêu với hội họa từ nhỏ vào đoạn video giới thiệu. Mình đã định hướng bản thân sẽ vẽ trên nhiều chất liệu và làm việc trong nhiều không gian đa dạng như khu triển lãm để thể hiện sự nghiêm túc với ngành Fine Arts của Trường Đại học Auckland".

Bạn Nguyễn Lâm Bảo Như (giữa) hân hoan nhận chứng nhận. Ảnh: Như Phương

Bạn Nguyễn Lâm Bảo Như (Trường THPT Quốc tế Việt Úc, TP.HCM) đã chinh phục thành công mục tiêu ngành Health Sciences tại Đại học Otago, New Zealand khi “tham gia câu lạc bộ học thuật Academic Club để tìm hiểu về sinh học con người (human biology), Radio Club để viết bài, phát thanh và chiến hết mình với cuộc thi Olympic Tiếng Anh” để trang bị đủ kỹ năng thực tế.