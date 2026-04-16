Thi Đánh giá năng lực VACT 2026: Phổ điểm dịch phải, sĩ tử đạt điểm cao hơn năm ngoái

HHTO - Sáng ngày 16/4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố phổ điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. So với năm trước, phổ điểm năm nay có xu hướng dịch chuyển về phía điểm cao, cho thấy các sĩ tử đã dần thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới.

Theo phổ điểm được công bố, kỳ thi năm nay ghi nhận bài làm có số điểm cao nhất đạt 1098, thấp nhất đạt 27 điểm. Điểm trung bình chung của thí sinh đợt này là 682. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, chỉ khoảng 6% đạt từ 900 trở lên. Phổ điểm tải điểm trải rộng ở nhiều mức, thể hiện khả năng phân loại thí sinh khá rõ rệt, qua đó tạo sự thuận lợi cho các trường trong công tác xét tuyển.

Năm nay cũng là năm thứ hai, Đại học Quốc gia TP.HCM áp dụng cấu trúc đề thi mới. So với năm trước, phổ điểm kỳ thi đợt 1 năm nay có xu hướng dịch chuyển dịch về bên phải, cho thấy thí sinh đã rút ra được phương pháp học tập phù hợp để thích ứng với những thay đổi của đề thi.

Đề thi năm nay được nhiều nhận định cho là chủ yếu nằm ở mức độ trung bình, trong đó hơn một nửa số câu hỏi có khả năng phân hóa tốt. Dù sau kỳ thi, không ít sĩ tử “than trời” vì xuất hiện những câu hỏi mang tính đánh đố, nhưng phổ điểm cho thấy phần lớn vẫn “vượt vũ môn” khá thuận lợi, đồng thời khẳng định hiệu quả của bài thi trong việc đánh giá năng lực các thí sinh.

Kết quả cho thấy phần lớn các sĩ tử năm nay "vượt vũ môn" khá thuận lợi.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút hơn 133.000 thí sinh. Hiện tại có 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 17/4 thông qua hệ thống trực tuyến.

Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.