Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm ở TP.HCM: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng

Linh Lê

HHTO - Một giáo viên tiểu học tại TP.HCM đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi có hành vi yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức “phạt”. Vụ việc không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sức khỏe và sang chấn tâm lý đối với học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) vào ngày 13/4. Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6 tên L.T.M (36 tuổi) đã yêu cầu 5 học sinh vi phạm nội quy tự chích kim tiêm vào tay như một hình thức răn đe.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, ngày 16/4, nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Đồng thời, các học sinh liên quan cũng được đưa đi xét nghiệm nhằm kiểm tra nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc để làm rõ toàn bộ vụ việc. Toàn bộ chi phí xét nghiệm này do giáo viên vi phạm chi trả.

Theo xác minh, giáo viên đã mang kim tiêm đến lớp và yêu cầu học sinh nếu không ngoan thì phải tự chích vào tay. Hành vi này bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến thân thể và quyền được bảo vệ của trẻ em. Đây không còn là biện pháp kỷ luật mà đã vượt qua ranh giới cho phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần đối với học sinh.

z7730629988259-da839983b06d8f127d0661d8ab371966-1157.jpg
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát (TP.HCM). (Ảnh: Website nhà trường)

Trước vụ việc, các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng kim tiêm không đảm bảo vô trùng hoặc dùng chung có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm qua đường máu như HIV/AIDS hay Viêm gan B.

Bên cạnh đó, việc buộc trẻ tự gây tổn thương cơ thể có thể để lại những ảnh hưởng tâm lý lâu dài, gây sợ hãi, ám ảnh và làm suy giảm niềm tin của học sinh vào môi trường học đường.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về giới hạn của các biện pháp kỷ luật trong trường học. Mọi hình thức giáo dục đều phải đảm bảo nguyên tắc không bạo lực, không xâm phạm thân thể và phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, đào tạo và chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên.

hht1479-coverfb.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#giáo viên #TP.HCM #sức khỏe #học sinh #kỷ luật #nguy cơ #tự chích kim tiêm

Cùng chuyên mục