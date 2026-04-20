Teen 2K11 chuẩn bị, ôn luyện thế nào khi lịch thi vào lớp 10 được đẩy sớm?

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được đẩy sớm so với mọi năm. Tại TP.HCM, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 01-02/6, tại Hà Nội là ngày 30 và 31/5. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bạn thí sinh cần phải nhanh chóng xây dựng lại kế hoạch học tập phù hợp để “vượt ải” suôn sẻ.

Thách thức ẩn chứa cơ hội đột phá

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Cù Huy Cảnh (giáo viên trường THCS Phước Tân - TP.HCM) cho biết đây là năm đầu tiên kỳ thi tuyển diễn ra với quy mô sáp nhập hành chính giữa 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Chính vì vậy, khi đứng trước những thay đổi có phần mới lạ trong kỳ thi năm nay, đặc biệt là quyết định dời lịch thi lên sớm hơn, việc thí sinh có áp lực trong lúc ôn luyện là điều dễ hiểu.

Với nhiều điểm thay đổi mới trong năm học này, việc các thí sinh áp lực khi ôn thi là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khách quan, thầy Cảnh lại cho rằng sự điều chỉnh này là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại. Trước khi đưa ra thông báo chính thức, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng lộ trình cần thiết để tránh tạo nên sự xáo trộn làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các bạn. Thêm vào đó, với phương châm “học gì thi nấy”, đề thi cũng sẽ được xây dựng với mức độ đồng đều năng lực cho thí sinh ở các trường học trong địa phương.

“Điều quan trọng là teen cần phải nắm chắc kiến thức và rèn luyện bản lĩnh phòng thi thật vững vàng. Những thách thức về thời gian có thể ẩn chứa chất xúc tác tiềm tàng, thổi bùng lên ngọn lửa học tập nhiệt huyết của các bạn để chạm được đích đến mơ ước!” - Thầy Cảnh nói.

Chiến thuật để "vượt ải" tuyển sinh

Để bắt nhịp với kỳ thi đang gần kề, nhiều sĩ tử đã nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch học tập của mình. Với Nguyễn Đông Nhi (sinh năm 2011, trường THCS Thị Trấn 2 - TP.HCM), cô bạn chia đều những môn cần học ra mỗi ngày, ưu tiên ôn luyện những kiến thức còn yếu và làm nhiều đề để quen với các dạng sẽ ra thi.

Khi biết được lịch thi sớm hơn so với những năm trước, cô bạn Đông Nhi đã sắp xếp lại lịch trình ôn luyện để bắt nhịp với kỳ thi.

Bên cạnh đó, “tiền bối” Bùi Nguyên Bảo (sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT Gia Định - TP.HCM) cũng “sang tai” cho teen 2K11 về lịch trình ôn tập mà bản thân đã từng áp dụng, bạn nhấn mạnh rằng không cần phải quá “cứng nhắc” khi phân chia thời gian để có một lịch trình hoàn hảo:

Khi đầu óc quá tải, kiến thức sẽ khó tiếp thu dẫn đến việc ôn luyện trở nên công cốc. Một buổi học hiệu quả không phải là buổi học dài nhất, mà là buổi các bạn thật sự tập trung, dù chỉ là 1 - 2 tiếng.



Thêm vào đó, khi bước vào phòng thi, thí sinh cũng cần chuẩn bị sẵn cho mình “bí kíp vượt ải” cho các môn. Với Nguyên Bảo, cách tối ưu số điểm tốt nhất đó chính là quan sát tổng thể đề thi để “phác thảo” hướng làm bài, chọn làm những câu dễ “ăn điểm” đầu tiên rồi sau đó mới đi sâu vào những câu hỏi nâng cao. "Một bước không thể bỏ qua là căn chỉnh thời gian sao cho hợp lý và rà soát lại bài làm một lần nữa khi gần hết thời gian." - Bảo chia sẻ.

Trong lúc ôn luyện, sẽ có thời điểm các sĩ tử hoài nghi về khả năng của chính mình. Nhưng là một “chiếc chiếu từng trải”, Nguyên Bảo nhắn nhủ rằng các bạn hãy cho mình những khoảng nghỉ, chậm lại để quan sát những “lỗ hỏng kiến thức” và cho phép mình được sai để rút ra được kinh nghiệm quý giá cho những lần ôn tập tiếp theo.