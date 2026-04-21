Thi khảo sát lớp 12 tại Ninh Bình: Phim "Mưa Đỏ" xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn

HHTO - Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Ngữ văn của Sở GD&ĐT Ninh Bình đang thu hút sự chú ý khi lựa chọn ngữ liệu mới mẻ, giàu tính thời sự, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm cá nhân của học sinh.

Theo đó, đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn giữ nguyên cấu trúc quen thuộc gồm hai phần Đọc - hiểu (4 điểm) và Làm văn (6 điểm), đề thi này không gây bất ngờ về hình thức nhưng lại có nhiều điểm đáng chú ý ở nội dung.

Phần Đọc - hiểu sử dụng văn bản báo chí viết về bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm khai thác đề tài chiến tranh dưới góc nhìn nhân văn. Việc đưa một hiện tượng văn hóa đương đại vào đề thi cho thấy xu hướng ra đề gắn với đời sống, thay vì chỉ bó hẹp trong các văn bản văn học truyền thống. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng kiểm tra toàn diện kỹ năng đọc hiểu, từ nhận biết thông tin, phân tích dữ liệu đến đánh giá thái độ và liên hệ thực tiễn.

Đáng chú ý, câu hỏi về phân biệt dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, cũng như vai trò của yếu tố phi ngôn ngữ, cho thấy đề thi đang tiệm cận với cách đánh giá năng lực đọc trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện. Không chỉ dừng lại ở việc “hiểu văn bản”, thí sinh còn phải biết cách xử lý thông tin và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 1 tại Ninh Bình.

Phần Làm văn tiếp tục nhấn mạnh vai trò của tư duy cá nhân. Ở câu nghị luận xã hội, đề bài yêu cầu bàn về trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử dân tộc, xuất phát từ sức lan tỏa của bộ phim. Đây là dạng đề mở, không có đáp án duy nhất, buộc thí sinh phải có chính kiến và khả năng lập luận.

Trong khi đó, câu nghị luận văn học quay về với một chủ đề quen thuộc - hình tượng người mẹ, nhưng được thể hiện qua đoạn thơ giàu hình ảnh và cảm xúc. Điều này giúp đảm bảo sự cân bằng giữa tính đổi mới và tính ổn định của đề thi, đồng thời tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực cảm thụ văn học.

Theo đánh giá của cô Hoàng Phúc (giáo viên môn Ngữ văn hệ thống giáo dục QANDA Study), đề thi có độ phân hóa tốt. Những câu hỏi cơ bản giúp học sinh trung bình có thể đạt điểm, trong khi các câu vận dụng và phần viết sẽ là “thước đo” rõ ràng cho học sinh khá, giỏi. Đặc biệt, cách ra đề này sẽ hạn chế tình trạng học thuộc văn mẫu, bởi nếu không hiểu bản chất vấn đề, thí sinh khó có thể đạt điểm cao.

Từ đề thi này có thể thấy rõ xu hướng của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm tới: tăng cường tính thực tiễn, đề cao năng lực cá nhân và khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống. Điều này đòi hỏi học sinh không chỉ học để thi mà còn phải đọc, hiểu và suy nghĩ một cách chủ động.

Với dạng đề như trên, việc ôn tập cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Học sinh nên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu nhiều loại văn bản khác nhau, đồng thời tập viết thường xuyên để nâng cao khả năng diễn đạt và lập luận. Đây được xem là chìa khóa để thích ứng với những thay đổi trong cách ra đề hiện nay.