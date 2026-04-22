Công bố danh sách đội thi vào Chung kết quốc gia VSAR 2026: Những đại diện xuất sắc nhất

HHTO - Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 đã chính thức công bố danh sách các đội thi và thí sinh xuất sắc giành quyền góp mặt tại Vòng Chung kết quốc gia, đánh dấu chặng đua quan trọng nhất của sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc này.

Danh sách được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ dự thi trên cả nước, trải qua quá trình sơ loại và đánh giá chặt chẽ bởi hội đồng chuyên môn. Các đội góp mặt tại vòng chung kết được đánh giá cao về năng lực, tư duy sáng tạo cũng như khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Theo kế hoạch, Vòng Chung kết quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây sẽ là nơi các đội thi tranh tài trực tiếp ở nhiều nội dung, với các thử thách mang tính ứng dụng cao, bám sát chủ đề năm nay là “Năng lượng cho tương lai”.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia - nơi diễn ra vòng Chung kết VSAR 2026.

Các nội dung thi được chia theo từng cấp học và lĩnh vực cụ thể, bao gồm: robot xây dựng nhà máy điện gió dành cho học sinh tiểu học và THCS; robot xây dựng nhà máy điện mặt trời dành cho học sinh THPT; cùng với nội dung tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh THCS và THPT. Cách phân chia này giúp đảm bảo tính phù hợp về độ tuổi, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh phát huy tối đa khả năng của mình.

Danh sách chính thức và các thông tin chính thức về lịch trình, hướng dẫn kỹ thuật, cũng như các nội dung hỗ trợ liên quan đến việc tham dự Vòng Chung kết thí sinh có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ thông tin về danh sách chính thức, lịch trình thi đấu và hướng dẫn kỹ thuật đã được cập nhật trên hệ thống của cuộc thi. Các đội thi cần chủ động theo dõi để chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, nhân sự cũng như phương án di chuyển trước khi bước vào vòng thi quyết định.

Việc công bố danh sách không chỉ là bước chuyển tiếp quan trọng của cuộc thi mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các đội thi trong suốt quá trình tham gia. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các thí sinh tiếp tục khẳng định năng lực trong một môi trường cạnh tranh cao, giàu tính sáng tạo.

Vietnam STEM AI Robotics Championship là sân chơi khoa học - công nghệ dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, tập trung vào các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo và robotics. Cuộc thi không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào học tập công nghệ mà còn hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Vòng Chung kết quốc gia năm nay được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ những ý tưởng đột phá, giải pháp sáng tạo và tinh thần chinh phục công nghệ của thế hệ học sinh Việt Nam.