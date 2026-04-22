TP.HCM mở cổng đăng ký lớp 10: Thí sinh có 7 ngày để hoàn tất thủ tục trực tuyến

HHTO - Từ 8h sáng 22/4, Sở GD&ĐT TP.HCM chính thức mở hệ thống đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Toàn bộ học sinh lớp 9 trên địa bàn sẽ thực hiện đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, thời gian kéo dài đến 17h ngày 28/4.

Theo quy định, sau thời điểm trên, hệ thống sẽ khóa và không tiếp nhận thêm hoặc cho phép điều chỉnh thông tin, vì vậy thí sinh và phụ huynh cần đặc biệt lưu ý mốc thời gian này để tránh bỏ lỡ cơ hội đăng ký.

Thí sinh truy cập cổng tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cung cấp. Sau khi đăng nhập, học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi cư trú, số điện thoại, email… Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ ngay với giáo viên hoặc nhà trường để được hỗ trợ điều chỉnh.

Về đăng ký nguyện vọng, mỗi học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Thứ tự các nguyện vọng có ý nghĩa quyết định trong xét tuyển, do đó cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực học tập và mức độ cạnh tranh của từng trường.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình tích hợp nếu có nhu cầu. Với các trường hợp này, học sinh sẽ phải dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp theo quy định.

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin để thí sinh rà soát lần cuối trước khi xác nhận. Học sinh nên in phiếu đăng ký để lưu trữ và đối chiếu khi cần thiết.

Trong thời gian mở cổng, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian đăng ký, mọi thay đổi sẽ không còn hiệu lực.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6 với 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Năm học 2026-2027, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM tiếp tục ở mức cao, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập có hạn, khiến áp lực cạnh tranh được dự báo vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nguyện vọng phù hợp, sắp xếp thứ tự hợp lý và hoàn tất đăng ký đúng hạn được xem là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của mỗi thí sinh.