17.000 bạn “không thi lớp 10”: Áp lực hay lựa chọn thông minh của học sinh Hà Nội?

LINH LÊ

HHTO - Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay vẫn nóng như mọi năm, nhưng có một con số khiến nhiều người bất ngờ: Khoảng 17.000 học sinh đã không đăng ký dự thi. Nghe qua thì thấy “lạ”, nhưng thực ra lại phản ánh khá rõ cách học sinh đang nghĩ khác đi về chuyện học tiếp sau lớp 9.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tuy nhiên số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập thấp hơn nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc một bộ phận không nhỏ học sinh đã chủ động “rẽ hướng” thay vì bước vào kỳ thi vốn được xem là căng thẳng bậc nhất.

Thực tế, kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với mức độ cạnh tranh cao. Tỷ lệ vào trường công lập chỉ dao động khoảng hơn 50%, khiến hàng chục nghìn học sinh mỗi năm buộc phải tìm lựa chọn khác như học trường tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Việc khoảng 17.000 học sinh không dự thi năm nay được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Một số ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu tích cực khi học sinh và gia đình đã có sự chuẩn bị sớm, định hướng rõ ràng thay vì “đổ dồn” vào một kỳ thi. Nhiều thí sinh lựa chọn học nghề hoặc các chương trình giáo dục khác phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn bày tỏ lo ngại về áp lực thi cử và sự chênh lệch giữa nhu cầu học tập và số lượng trường công lập. Khi số suất vào công lập có hạn, cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, vô hình trung tạo áp lực lớn lên học sinh ngay từ bậc THCS.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, bên cạnh việc mở rộng chỉ tiêu, cần đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp từ sớm để học sinh có nhiều lựa chọn phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào con đường thi vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội vì thế không chỉ là một kỳ thi, mà còn là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình định hướng tương lai của học sinh. Việc hàng chục nghìn thí sinh không tham gia kỳ thi năm nay cho thấy bức tranh giáo dục đang có những chuyển động đáng chú ý, đòi hỏi sự thích ứng từ cả hệ thống và xã hội.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội (http://hanoi.edu.vn).

LINH LÊ
#kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội #thí sinh bỏ thi #áp lực thi cử #tuyển sinh #kỳ thi vào lớp 10 THPT 2026 #cá chép hóa rồng #thí sinh 2011

Xem thêm

Cùng chuyên mục