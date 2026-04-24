Những con số ấn tượng tại lễ trao giải cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026"

HHTO - Sáng ngày 24/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, lễ trao giải cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và đại diện các đơn vị giáo dục. Sự kiện không chỉ vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc mà còn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong môi trường số - một vấn đề ngày càng cấp thiết với thế hệ trẻ.

Được bảo trợ bởi Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo, cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Cuộc thi đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc, với hơn 1,1 triệu học sinh THCS tham gia vòng Sơ khảo; 6.840 trường học tại 34 tỉnh, thành phố ghi danh; TP.HCM dẫn đầu về số lượng với hơn 126.000 thí sinh; Hưng Yên gây ấn tượng với tỷ lệ tham gia cao nhất cả nước (44,28%).

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của các nhà trường được thể hiện rõ nét qua những điển hình như Trường THCS Đông Hòa (TP.HCM) với số lượng thí sinh đông nhất, hay trường THCS Long Thạnh (Cà Mau) với tỷ lệ 100% học sinh tham gia dự thi.

Vòng Chung khảo diễn ra vào ngày 20/4 vừa qua là cuộc so tài kịch tính của 330 thí sinh xuất sắc nhất. Tại Hà Nội, các bạn được trực tiếp trải nghiệm không khí thi đấu tại "Đấu trường mạng" của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá cao và đồng đều. Tổng cộng, ban tổ chức đã trao tặng 101 giải thưởng, bao gồm: 04 giải Nhất, 07 giải Nhì, 15 giải Ba, 75 giải Khuyến khích.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh rằng, “Kết quả cuộc thi phản ánh tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Đồng quan điểm, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhấn mạnh rằng: “Thành công của cuộc thi năm nay khẳng định rằng việc giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn mạng cho học sinh là hướng đi đúng đắn, cần thiết và có hiệu quả thực tiễn rõ rệt. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm cho thế hệ trẻ”.

Lễ trao giải kết thúc nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa. Đây không chỉ là một sân chơi kiến thức mà còn là lời cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng một thế hệ công dân số bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt và làm chủ công nghệ, góp phần kiến tạo một không gian mạng Việt Nam an toàn và bền vững.