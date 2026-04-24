Bắt đầu mở cổng đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh 2K8 cần lưu ý điều gì?

HHTO - Từ 0h ngày 24/4, Bộ GD&ĐT chính thức mở hệ thống đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên toàn quốc, bắt đầu giai đoạn quan trọng đối với học sinh lớp 12.

Theo quy định, thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 5/5. Trong khoảng hơn 10 ngày này, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký dự thi đồng thời với đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử trước đó đã được xóa, vì vậy thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống chính thức. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa chức năng chỉnh sửa, đồng nghĩa với việc thí sinh không thể thay đổi các thông tin quan trọng, đặc biệt là môn thi đã lựa chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ cấu trúc với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Ngoài ra, thí sinh được chọn thêm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Một điểm mới là thí sinh có thể đăng ký môn Ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường.

Cơ quan quản lý khuyến cáo thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin đăng ký như mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân và môn thi để tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp. Việc đăng ký sớm, hạn chế chờ đến sát thời điểm đóng hệ thống cũng được nhấn mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.

Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với những năm trước, nhằm đảm bảo tiến độ tuyển sinh đại học, cao đẳng trong năm học tới.