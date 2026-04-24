Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Bắt đầu mở cổng đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh 2K8 cần lưu ý điều gì?

Linh Lê

HHTO - Từ 0h ngày 24/4, Bộ GD&ĐT chính thức mở hệ thống đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên toàn quốc, bắt đầu giai đoạn quan trọng đối với học sinh lớp 12.

Theo quy định, thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 5/5. Trong khoảng hơn 10 ngày này, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký dự thi đồng thời với đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử trước đó đã được xóa, vì vậy thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống chính thức. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa chức năng chỉnh sửa, đồng nghĩa với việc thí sinh không thể thay đổi các thông tin quan trọng, đặc biệt là môn thi đã lựa chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ cấu trúc với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Ngoài ra, thí sinh được chọn thêm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Một điểm mới là thí sinh có thể đăng ký môn Ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Cơ quan quản lý khuyến cáo thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin đăng ký như mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân và môn thi để tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp. Việc đăng ký sớm, hạn chế chờ đến sát thời điểm đóng hệ thống cũng được nhấn mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.

Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với những năm trước, nhằm đảm bảo tiến độ tuyển sinh đại học, cao đẳng trong năm học tới.

#đăng ký thi #Tốt nghiệp THPT #Bộ GD&ĐT #học sinh lớp 12 #thi tốt nghiệp THPT 2026 #thí sinh 2008

Cùng chuyên mục