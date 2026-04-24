Nội dung đề thi tiếng Anh khảo sát lớp 12 về "AI Washing" đang gây sốt cụ thể thế nào?

Trong đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Tiếng Anh (đợt 2) do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, bài Đọc hiểu và trả lời 10 câu hỏi (từ câu 31 đến 40) có đề cập đến khái niệm "AI washing" trong bối cảnh các công ty khởi nghiệp phóng đại năng lực kỹ thuật, công nghệ nhằm thu hút vốn đầu tư. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp mạo hiểm rót tiền vào dự án kém chất lượng. Từ đó, bài viết cảnh báo hậu quả nghiêm trọng và đề xuất giải pháp xoay quanh “true AI” - trí tuệ nhân tạo thực thụ.
Trên mạng xã hội, học sinh và giáo viên đều đánh giá đây là bài khó, mất nhiều thời gian. Ngữ liệu xuất hiện từ vựng cấp độ C1 - C2 khó phân tích khiến nhiều bạn bối rối. Các câu hỏi phân hóa mạnh gồm chèn câu, suy luận cụm từ theo ngữ cảnh như cụm “perpetual game of catch up” - cố gắng chạy đua (theo đối thủ hoặc ai đó) nhưng không bắt kịp...
Bên cạnh bài đọc về công nghệ, đề thi còn có các đoạn văn khác liên quan đến du lịch, Gen Z, môi trường... theo cấu trúc quen thuộc. Nhìn chung, các câu hỏi không đánh đố, nếu thí sinh hiểu được ngữ cảnh thì có thể chọn đáp án đúng. Tuy nhiên, gói câu hỏi trong bài "Đọc điền từ vào chỗ trống" khiến nhiều bạn gặp khó khăn khi loại trừ đáp án gây nhiễu. Phần này đòi hỏi sĩ tử phải có tư duy logic và tư duy phản biện mới có thể làm tốt.
Với cấu trúc và độ khó như vậy, nhiều thầy cô đánh giá đề thi này dễ để đạt 5 điểm nhưng phân hóa mạnh ở mức 7 - 9 điểm. Teen 2K8 suy đoán, hẳn hội đồng ra đề thi thử nhớ đến "greenwashing" - từ vựng tiếng Anh gây "ám ảnh" cho "tiền bối" 2K7 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nên đã chọn "AI washing" để "nhắc nhẹ" các sĩ tử chuẩn bị "vượt vũ môn" sắp tới.
Các thuật ngữ chứa "-washing" trong tiếng Anh khá nhiều, teen 2K8 có thể "bỏ túi" thêm một vài từ vựng dưới đây để lỡ gặp cũng không "hoảng hồn" nhé:
Greenwashing: Tẩy xanh - Doanh nghiệp đánh lừa công chúng bằng cách phóng đại lợi ích môi trường của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
Brownwashing: Tẩy nâu - Có tới 2 nghĩa: một nghĩa cố tình giấu giếm, nói giảm nói tránh hoặc hạ thấp những đóng góp thật sự cho môi trường, nghĩa khác là giả vờ ủng hộ người da màu.
Purplewashing: Tẩy tím - Tô vẽ hình ảnh ủng hộ nữ quyền để đánh bóng thương hiệu.
Bluewashing: Tẩy lam - Lợi dụng hình ảnh, giá trị đạo đức toàn cầu để đánh bóng tên tuổi mà không có hành động thực chất.
Pinkwashing: Tẩy hồng - Lợi dụng phong trào LGBTQ+ để quảng bá hình ảnh.
Whitewashing: Tẩy trắng - Che giấu sự thật hoặc làm cho mọi thứ trông tốt đẹp hơn thực tế, đặc biệt là che đậy lỗi lầm, bê bối hoặc sai phạm.
Rainbow washing: Phủ cầu vồng - Là những chiến dịch ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ nhưng sử dụng “vô tội vạ” biểu tượng cầu vồng, lá cờ lục sắc mà không để lại giá trị thực tiễn nào cho cộng đồng.
Art washing: Tẩy trắng nghệ thuật - Hình thức các tập đoàn tài trợ cho tác phẩm nghệ thuật tạm thời hoặc trung tâm văn hoá trong thời kỳ tái phát triển, xây dựng khu phố toàn diện nhưng không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng tiềm ẩn trong xã hội.
AI washing: Rửa sạch AI - Lợi dụng từ "AI" để tăng uy tín mà không có thực chất
Brainwashing: Tẩy não - Làm cho ai đó tin vào điều gì bằng cách kiểm soát thông tin mà họ tiếp nhập được, đặc biệt là trong thời gian dài hoặc qua hình thức ép buộc.
Peacewashing: Các tổ chức cố dựng hình ảnh ủng hộ hòa hợp, đoàn kết, phúc lợi xã hội nhằm che giấu các hoạt động bóc lột sức lao động, chia rẽ tập thể.
Youthwashing: Các tổ chức sử dụng hình ảnh thanh niên như một vật trang trí nhưng thực tế lại không trao quyền, lắng nghe họ.