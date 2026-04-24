Nội dung đề thi tiếng Anh khảo sát lớp 12 về "AI Washing" đang gây sốt cụ thể thế nào?

HHTO - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Tiếng Anh do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lần 2 gây chú ý khi lựa chọn ngữ liệu giàu tính thời sự, khiến các sĩ tử 2008 nhớ đến nỗi "ám ảnh" với "greenwashing" của teen 2K7 năm ngoái.

Trong đề thi thử tốt nghiệp THPT 2026 môn Tiếng Anh (đợt 2) do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, bài Đọc hiểu và trả lời 10 câu hỏi (từ câu 31 đến 40) có đề cập đến khái niệm "AI washing" trong bối cảnh các công ty khởi nghiệp phóng đại năng lực kỹ thuật, công nghệ nhằm thu hút vốn đầu tư. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp mạo hiểm rót tiền vào dự án kém chất lượng. Từ đó, bài viết cảnh báo hậu quả nghiêm trọng và đề xuất giải pháp xoay quanh “true AI” - trí tuệ nhân tạo thực thụ.

Đề thi thử tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 lần 2 của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Trên mạng xã hội, học sinh và giáo viên đều đánh giá đây là bài khó, mất nhiều thời gian. Ngữ liệu xuất hiện từ vựng cấp độ C1 - C2 khó phân tích khiến nhiều bạn bối rối. Các câu hỏi phân hóa mạnh gồm chèn câu, suy luận cụm từ theo ngữ cảnh như cụm “perpetual game of catch up” - cố gắng chạy đua (theo đối thủ hoặc ai đó) nhưng không bắt kịp...

Bên cạnh bài đọc về công nghệ, đề thi còn có các đoạn văn khác liên quan đến du lịch, Gen Z, môi trường... theo cấu trúc quen thuộc. Nhìn chung, các câu hỏi không đánh đố, nếu thí sinh hiểu được ngữ cảnh thì có thể chọn đáp án đúng. Tuy nhiên, gói câu hỏi trong bài "Đọc điền từ vào chỗ trống" khiến nhiều bạn gặp khó khăn khi loại trừ đáp án gây nhiễu. Phần này đòi hỏi sĩ tử phải có tư duy logic và tư duy phản biện mới có thể làm tốt.

Với cấu trúc và độ khó như vậy, nhiều thầy cô đánh giá đề thi này dễ để đạt 5 điểm nhưng phân hóa mạnh ở mức 7 - 9 điểm. Teen 2K8 suy đoán, hẳn hội đồng ra đề thi thử nhớ đến "greenwashing" - từ vựng tiếng Anh gây "ám ảnh" cho "tiền bối" 2K7 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nên đã chọn "AI washing" để "nhắc nhẹ" các sĩ tử chuẩn bị "vượt vũ môn" sắp tới.