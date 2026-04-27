Khai thác Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dịp 30/4

TPO - Dự án đường Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, trục đường trung tâm phường Trấn Biên, đường nối vào sân bay Long Thành, đang tất bật hoàn thành những giai đoạn cuối để chuẩn bị đi vào khai thác.
Dự án xây dựng đường trục trung tâm Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, dự án dự kiến ngày 30/4/2026 hoàn thành.
Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 5,4km, chia làm 2 nhánh, gồm nhánh 1 từ điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài khoảng 3,7km, xây dựng mới 2 cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.
Nhánh 1 từ đoạn cầu Thống Nhất đến cầu Vàm Ông Án gần như hoàn tất
Với nhánh 1 đến nay còn khoảng 1 km từ cầu Vàm Ông Án hướng về cầu An Hảo đang trong công tác triển khai lu lèn, chuẩn bị trải thảm nhựa.
Nhánh 2 từ điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa). Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,7km.
Với nhánh 2, hầu hết tuyến đường đã được trải nhựa, nhà thầu đang triển khai xây dựng các công trình phụ, kẻ đường, lắp biển hiệu.
Dự án Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu với đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM) đã hoàn thành đợi nối với đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 18km qua Đồng Nai, hiện đoạn qua tỉnh này đã hoàn tất hồ sơ nghiệm thu và được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Theo kế hoạch, tuyến chính từ Long Thành đến nút giao QL56 sẽ được đưa vào khai thác dịp 30/4.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), dự án thành phần 2 có chiều dài 18,2km, đi qua các xã Long Thành, Long Phước và Phước Thái (Đồng Nai). Trên toàn tuyến đã hoàn thiện đồng bộ nhiều hạng mục quan trọng như nền, mặt đường cao tốc, hệ thống cầu, hầm chui dân sinh, nút giao, công trình an toàn giao thông và chiếu sáng.
Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h. Quy mô mặt cắt ngang linh hoạt theo từng đoạn, trong đó nhiều đoạn đã được đầu tư quy mô 6-8 làn xe ngay trong giai đoạn 1, đặc biệt tại các nút giao lớn như Long Thành, Tân Hiệp và khu vực kết nối sân bay Long Thành. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và khả năng khai thác lâu dài.
Hệ thống công trình trên tuyến cũng được đầu tư bài bản với 4 cầu chính (Bưng Môn, Đá Vàng, Suối Cả, Sông Vạc), 14 cầu trong các nút giao, cùng 7 hầm chui dân sinh. Ngoài ra, 4 cầu vượt ngang đã triển khai xong.
Về tiến độ, toàn bộ 18,2km tuyến chính đã hoàn thành. Các hạng mục cầu, hầm chui và phần lớn hệ thống an toàn giao thông đã được nghiệm thu. Hệ thống chiếu sáng trên tuyến chính và nút giao Long Thành cũng đã hoàn thiện, trong khi một số hạng mục tại các nút giao sân bay và Tân Hiệp đang được tiếp tục thi công, dự kiến hoàn tất trong tháng 5/2026.
Đối với hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí tự động không dừng (ETC) và kiểm tra tải trọng xe, hiện trong giai đoạn thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự kiến phê duyệt trong tháng 4/2026 để triển khai đồng bộ với quá trình khai thác.
Hai dự án nâng cấp đường 25B và xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng để kết nối sân bay Long Thành, theo kế hoạch đề ra ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành.
Chủ đầu tư và các nhà thầu dự án 25B, 25C đang dồn lực thi công theo tinh thần "3 ca, 4 kíp" theo đúng chỉ đạo hoàn thành vào ngày 30/6/2026
Đường 25B, 25C khi hoàn thành góp phần rút ngắn hành trình từ TP Hồ Chí Minh qua Nhơn Trạch đến sân bay Long Thành, giảm tải cho các trục đường hiện hữu, đồng thời mở thêm một hướng tiếp cận quan trọng vào sân bay Long Thành.
Ngày 21/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đường tỉnh 25B và 25C.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B đã bàn giao mặt bằng 70%, sản lượng thi công đạt khoảng 50%; dự án xây dựng đường tỉnh 25C đã bàn giao mặt bằng 95%, cam kết hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, "Dự án đường tỉnh 25B, 25C là các dự án trọng điểm của tỉnh để phục vụ kết nối sân bay Long Thành; Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ hoàn thành các dự án này vào cuối tháng 6/2026. Do đó, các đơn vị phải nỗ lực thực hiện để hoàn thành cam kết."