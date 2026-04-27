Khai thác Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dịp 30/4

Ngày 21/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đường tỉnh 25B và 25C.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B đã bàn giao mặt bằng 70%, sản lượng thi công đạt khoảng 50%; dự án xây dựng đường tỉnh 25C đã bàn giao mặt bằng 95%, cam kết hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, "Dự án đường tỉnh 25B, 25C là các dự án trọng điểm của tỉnh để phục vụ kết nối sân bay Long Thành; Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ hoàn thành các dự án này vào cuối tháng 6/2026. Do đó, các đơn vị phải nỗ lực thực hiện để hoàn thành cam kết."