Hiện trường vụ bãi rác cháy suốt nửa tháng

Ngọc Tú

TPO - Sau nửa tháng cháy âm ỉ, đám cháy ở bãi rác rộng hơn 2 ha nằm giáp ranh 3 phường, xã của tỉnh Nghệ An đã được dập tắt hoàn toàn.

Video cháy bãi rác suốt nửa tháng khiến người dân kêu trời vì ô nhiễm.
Sau nửa tháng, đám cháy ở bãi rác rộng hơn 2 ha đã được dập tắt.

Ngày 27/4, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) - cho biết sau nhiều ngày nỗ lực dập lửa của các lực lượng chức năng, đến sáng nay đám cháy ở bãi rác thải mới được dập tắt hoàn toàn.

Bãi rác này rộng khoảng 2 ha, nằm giáp ranh giữa xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An). Đây là khu vực tập kết rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Ngày 13/4, bãi rác này bất ngờ bốc cháy rồi lan rộng. Đám cháy âm ỉ kéo dài suốt nhiều ngày khiến khói bao phủ cả một vùng rộng lớn. Mùi khét và hôi thối từ đám cháy ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh.

Lực lượng chức năng phải huy động nhiều thiết bị máy móc dập lửa suốt nhiều ngày qua.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền các xã phường cùng lực lượng chức năng đã huy động máy móc, thiết bị đến để dập lửa. Tuy nhiên do diện tích khu vực cháy lớn, khối lượng rác thải tồn đọng nhiều, đặc biệt là tình trạng cháy ngầm bên trong nên đám cháy diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Để dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng phải huy động 7 xe cứu hỏa, một xe tiếp nước, 8 máy múc tới hiện trường tìm cách dập lửa. Hơn 50 người bao gồm các lực lượng cũng được huy động tham gia chữa cháy suốt nhiều ngày qua.

Khói từ đám cháy bốc lên mù mịt khiến người dân xung quanh kêu trời vì ô nhiễm.

Theo đơn vị quản lý bãi rác, đám cháy cơ bản được khống chế ít ngày trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ bên trong bãi rác nên khói vẫn còn nhiều.

“Do ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong nên lực lượng chức năng phải sử dụng máy múc san gạt để phun nước vào. Đến sáng 27/4 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn”, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa nói.

Bãi rác cháy âm ỉ suốt nửa tháng.
