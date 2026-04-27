Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bắt đầu thông xe

TPO - Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ bắt đầu thông xe đưa vào khai thác vào lúc 11h30 ngày 29/4.

Ngày 27/4, ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) thông tin cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ bắt đầu thông xe đưa vào khai thác vào lúc 11h30, ngày 29/4. Việc khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kịp thời bổ sung thêm một tuyến đường lớn, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, giảm ùn ứ giao thông trong dịp lễ.

Theo đó, phân đoạn vận hành, khai thác từ Km1050 ÷ Km1138 - CT.01. Điểm đầu tiếp giáp tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127 + 720, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138. Chiều dài tuyến đưa vào khai thác 88 km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3 km.

Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Các nút giao liên thông vận hành, khai thác gồm nút giao đầu tuyến Km1051 + 494, tại xã Nghĩa Giang, nút giao tỉnh lộ 624B (Km1069 + 200), tại xã Đình Cương, nút giao Quốc lộ 24 (Km1084 + 320), tại xã Nguyễn Nghiêm. Nút giao Sa Huỳnh (Km1099 + 820), tại xã Khánh Cường, đều thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và nút giao Hoài Nhơn (Km1129 + 00), tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Việc khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện chưa thu phí. Trên đoạn tuyến có một trạm thu phí tại Km1050 + 600 nhưng là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đó là đầu tư hoàn thiện 3 ống hầm giao thông phía đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ (Km1092 + 640), hệ thống trạm dừng nghỉ; hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh bổ sung.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500 m.

Hầm số 1 dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200 m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả. Dự án được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy các hầm trên tuyến.

Đầu tháng 2, chủ đầu tư quyết định đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác, nhưng sau đó tạm dừng.

Trước đó, dự án cao tốc này dự kiến sẽ chính thức đón xe lưu thông vào ngày 12/2 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, cũng như đảm bảo tính đồng bộ khi kết nối với các tuyến cao tốc khác, ngày 12/2/2026, Ban Quản lý dự án 2 đã tạm dừng kế hoạch thông xe như dự kiến ban đầu.

