Khởi tố tài xế xe máy không bằng lái, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người

Viết Hà

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam Lầu A L. (SN 2006, trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La) sau khi xác định đối tượng điều khiển xe máy khi không có giấy phép lái xe, sử dụng bia rượu, gây tai nạn làm một phụ nữ tử vong.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lầu A. L. về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Sơn La quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lầu A L.

Trước đó, ngày 11/2/2026, tại Km50+700 tỉnh lộ 111, thuộc bản Áng Nghịu, xã Chiềng Hoa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô. Lầu A.L. điều khiển xe mang BKS 26B2-789.85 chở theo hai người va chạm với xe mô tô BKS 26AF-002.44 do một phụ nữ điều khiển đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong trên đường đi cấp cứu. Lầu A L. bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Lầu A.L. điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, trong tình trạng có sử dụng bia rượu và không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#giao thông #tai nạn giao thông #Sơn La #điều khiển xe không bằng lái #sử dụng rượu bia khi lái xe #khởi tố #điều tra

