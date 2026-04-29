Vụ ô tô vượt phải đâm tài xế mở cửa xe đang đỗ: Ai sai?

TPO - Vụ va chạm nghiêm trọng giữa ô tô vượt phải và tài xế mở cửa xe tại Thái Nguyên mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những quy tắc an toàn cơ bản thường bị bỏ qua.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 25/4 trên Quốc lộ 3, đoạn qua xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, khi một ô tô vượt phải đã đâm mạnh vào cánh cửa xe đang mở ven đường.

Theo đoạn clip hiện trường ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc, một tài xế dừng xe sát lề và đang mở cửa để bước vào vị trí lái. Trong lúc hai phương tiện phía sau di chuyển chậm, một ô tô màu trắng bất ngờ lách sang bên phải để vượt.

Do khoảng cách quá gần nên tài xế xe trắng không xử lý kịp tình huống, chiếc xe này va chạm mạnh với cánh cửa đang mở, đồng thời khiến chủ xe bán tải bị hất văng về phía trước.

Khoảnh khắc ô tô trắng vượt phải tông văng tài xế xe bán tải đang mở cửa.

Theo các chuyên gia giao thông, nguyên tắc an toàn khi vượt xe, tài xế bắt buộc phải quan sát kỹ trước, sau, hai bên và chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn, không có chướng ngại vật.

Tài xế bắt buộc phải vượt về phía bên trái theo chiều đi của mình, bởi vượt phải dễ rơi vào điểm mù hoặc gặp tình huống bất ngờ từ lề đường, phương tiện dừng đỗ hay người đi bộ.

Trước khi vượt, người lái cần giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu xin vượt, khi đủ điều kiện vượt thì tăng tốc dứt khoát, sau đó trở lại làn.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi ô tô vượt xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc tại Thái Nguyên vừa qua cũng là cảnh báo đối với người điều khiển phương tiện dừng đỗ ven đường. Tài xế cần đỗ xe đúng vị trí được cho phép, bảo đảm bánh xe không cách vỉa hè quá 25 cm.

Đặc biệt, trước khi mở cửa ghế lái cả lúc lên và xuống xe, người lái phải quan sát phương tiện phía sau và chỉ mở cửa khi điều kiện giao thông an toàn.

Khi mở từ bên trong, các chuyên gia giao thông khuyến cáo tài xế nên mở cửa bên lái bằng tay phải, xoay người 90 độ, mặt hướng về phía cửa. Việc này giúp lái xe dễ dàng quan sát phía sau, tránh tối đa trường hợp phương tiện đang đi tới trong lúc mở cửa gây nguy hiểm.

Tài xế nên mở hé cửa khoảng nhỏ để quan sát trước. Khi chắc chắn không có phương tiện khác đang đến gần mới mở rộng ra một khoảng vừa đủ để xuống xe.

Tài xế luôn phải quan sát phía sau qua gương, khi đủ điều kiện an toàn mới mở cửa từ từ để xuống xe. (ảnh minh họa)

Điều này cũng giúp hạn chế cửa xe bị mở rộng hơn mức cần thiết, gây cản trở cho phương tiện đang đi tới. Việc mở cửa quá mạnh có thể còn va đập vào xe khác đỗ bên cạnh trong trường hợp ở những bãi đỗ xe chật hẹp, gây xước xát.

Với trường hợp của chủ xe bán tải trong clip, tài xế khi xuống xe đã không có động thái quan sát trước khi mở cửa, sau đó cũng mở quá rộng và suýt va chạm với một xe máy đi cùng chiều.

Theo Nghị định 168, trong trường hợp người lái xe ô tô thực hiện hành vi mở cửa xe ô tô không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt hành chính từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

Với trường hợp người lái xe ô tô thực hiện hành vi mở cửa xe ô tô không đảm bảo an toàn mà gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20-22 triệu đồng.

Khi trở lại xe, tài xế này có ngoái lại phía sau nhưng dường như chưa quan sát kỹ. Bên cạnh đó, tình huống xe trắng đánh lái nhanh để lách vượt phải diễn ra nhanh và bất ngờ, không may dẫn tới tai nạn.

Về phần hành khách, chuyên gia khuyến cáo cần lên và xuống xe từ bên phải (phía vỉa hè) để đảm bảo an toàn. Trước khi khách xuống, lái xe phải quan sát qua gương và khi thấy chắc chắn an toàn thì nhắc hành khách trước khi bấm nút mở khóa cửa xe.